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Московская биржа вошла в состав акционеров KASE

29.01.2019, 17:24 12530
Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и ПАО "Московская биржа" (MOEX) заключили сделку по продаже 32 360 акций KASE в рамках реализации ранее подписанного сторонами Соглашения о стратегическом сотрудничестве, передает Kazakhstan Today. 
 

По итогам данной сделки доля MOEX в капитале биржи составила 3,32% от размещенных акций", - сообщается на сайте KASE. 

 
По информации биржи, соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано между KASE и MOEX 10 октября 2018 года. Документ предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE в два этапа. 
 
Основными целями сотрудничества бирж являются предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих стран; повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента; использование экспертизы и торгово-клиринговых технологий MOEX в целях повышения эффективности рынков KASE, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов. Также предполагается содействие выходу KASE на публичный рынок и использование опыта MOEX для проведения первичного размещения акций KASE. 
 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе, осуществляющей деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов. KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.
 

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