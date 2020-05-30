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МСХ отменил ограничения на экспорт сельхозпродукции

29.05.2020, 12:27 7426
Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства РК с 1 июня отменяет ограничения на экспорт сельхозпродукции, передает Kazakhstan Today.
 
В МСХ принят правовой акт, прекращающий действие приказов главы ведомства №111 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" от 2 апреля 2020 года и приказ от 14 апреля 2020 года №123 "О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства РК от 2 апреля 2020 года". Документ размещен на официальном сайте МСХ РК, сообщила пресс-служба ведомства.
 
По данным МСХ, все ограничения экспорта сельскохозяйственной продукции будут сняты с 1 июня текущего года.
 
Напомним, ранее, в связи с введением в Казахстане режима ЧП и поручением главы государства о недопущении на внутреннем рынке дефицита социально значимых продуктов питания, Министерство сельского хозяйства РК из соображений продовольственной безопасности и в целях сохранения достаточных запасов до сбора нового урожая ввело временное регулирование экспорта сельхозпродукции.
 

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