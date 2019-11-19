МСХ создаст публичный блеклист недобросовестных землепользователей

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций презентовал пакет мер, значительно повышающих эффективность управления землями сельхозназначения, передает Kazakhstan Today.

За последние три года в РК создан цифровой кадастр сельскохозяйственных участков. Это позволило точно установить площади каждого поля, пастбища, сада или сенокоса в каждом конкретном регионе, а также каждого владельца земли, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По информации ведомства, в оцифрованную пашню вошло больше 290 тыс. полей, которыми владеют около 80 тыс. человек. Их общая площадь - 26 млн гектаров. Также оцифровано 132 тыс. пастбищ, принадлежащих 49 тыс. казахстанцев. Цифровой агрокадастр доступен всем желающим на сайте qoldau.kz.

"Сегодня мы располагаем Ситуационным агроцентром с фактическими данными. Онлайн-кадастр позволяет нам настроить тотальный мониторинг и контроль за использованием каждого участка земли. Ежедневно мы видим изменения по каждому полю и пастбищу: вегетацию растений, температуры почв, воздуха, влагу в почве, осадки, химсостав и зараженность сорняками. Поэтому мы всегда знаем, сколько времени используется или простаивает земля", - заявил Сапархан Омаров.

Кроме этого, министерством полностью автоматизированы процессы субсидирования субъектов агропромышленного комплекса. В ближайшее время планируется выложить в общий доступ книги истории полей и пастбищ, создать публичный реестр недобросовестных землепользователей и запретить давать субсидий тем землепользователям, которые попали в этот блеклист. До 2021 года будут внедрены безальтернативные электронные конкурсы по предоставлению земель, а также создана полноценная система "больших данных", которая позволит быстро и качественно анализировать и прогнозировать ситуацию в АПК.

Сапархан Омаров сообщил, что в пакет мер, повышающих эффективность управления землями сельхозназначения, входят некоторые законотворческие инициативы МСХ РК. В частности, для ускорения изъятия неиспользуемых участков министерством подготовлен законопроект, в котором предлагается передать в МСХ РК функции госконтроля за использованием и охраной земель, а также увеличить базовую ставку налога на неиспользуемые сельхозземли в 20 раз.

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