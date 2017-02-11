Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - МВФ рекомендует Нацбанку РК в денежно-кредитной политике и далее сосредоточиваться на инфляции, говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года, сообщает Нацбанк РК.

"В денежно-кредитной политике следует и далее сосредоточиваться на инфляции. Ослабление инфляционного давления позволило НБК снизить базовую ставку на 500 базисных пунктов в период с февраля 2016 года. Имеются признаки дальнейшего снижения инфляции, чему способствует укрепление курса тенге и сокращение расходов правительства", - говорится в заявлении, передает Kazakhstan Today.

МВФ отмечает, что ожидаемое снижение инфляции в период от 12 до 18 месяцев позволило бы НБК продолжить смягчение политики, поддерживая таким образом экономическую активность.

"Поддержание стабильности цен следует по-прежнему рассматривать в качестве основной цели денежно-кредитной политики; не рекомендуется изменять круг задач НБК с эксплицитным включением в него задачи обеспечения роста. Усилия по фиксации инфляции окажут поддержку частным сбережениям и инвестициям, необходимым для обеспечения диверсификации и роста. Четко обозначенная задача по поддержке роста оказала бы отрицательное воздействие на эти усилия и на независимость НБК. Денежно-кредитную политику нецелесообразно использовать для решения структурных проблем, прежде всего проблемы дефицита "доходных" проектов. Решение структурных проблем является задачей бюджетной политики и структурных реформ", - сообщает фонд.

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