МВФ сделал прогноз роста экономики Казахстана

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в Казахстане ожидается менее впечатляющий экономический рост, чем у соседей по Центральной Азии - в первую очередь у Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в РК, по оперативным данным, за январь - декабрь 2020 года составил 70,1 трлн тенге - на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ranking.kz

Для справки: в 2019 году ВВП составлял 69,5 трлн тенге, годовой рост - на 4,5%.

Согласно докладу "Перспективы развития мировой экономики" Международного валютного фонда, реальный ВВП мировой экономики сократился на 3,3%, но уже в текущем году, по прогнозам, рост может составить 6%, а в 2022 году - 4,4%.

Среди стран Центральной Азии (ЦА) самый высокий прогнозируемый реальный рост ВВП на 2026 год у Узбекистана (5,5%), следом идут Казахстан (4,4%), Кыргызстан, Таджикистан (по 4%) и Туркменистан (3,7%).

При этом в текущем году самый незначительный реальный рост ВВП среди стран ЦА ожидается у Казахстана (3,2%), в то время как самый высокий прогнозируется у Кыргызстана (6%), следом за которым идут Узбекистан (5%), Таджикистан (5%) и Туркменистан (4,6%).

В 2022 году прогрессирующий рост ВВП прогнозируется у Узбекистана (до 5,3%) и Казахстана (до 4%). У остальных стран ЦА, согласно прогнозу МВФ, рост экономики, наоборот, замедлится.

В 2020 году реальный рост ВВП Узбекистана составил 1,6% (напомним, показатели РК - в минусе).

В отраслевой структуре ВВП Казахстана преобладало оказание услуг: 55,8% за январь - декабрь 2020 года. Их объём в реальном выражении сократился на 5,6% по сравнению с 2019 годом. Доля промышленности в ВВП составила 27% (минус 0,4%), строительства - 6,1% (плюс 11,2%), сельского, лесного и рыбного хозяйства - 5,3% (плюс 5,6%).

У Узбекистана в отраслевой структуре ВВП за январь - декабрь 2020 года доля услуг составляла чуть более трети, при этом в реальном выражении сектор услуг был в плюсе на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доля промышленности в ВВП составила 26,3% (плюс 0,7%), сельского, лесного и рыбного хозяйства - 26,1% (плюс 3%), строительства - 6,5% (плюс 9,2%).

ВВП на душу населения в Казахстане в 2020 году составил 9,06 тыс. долларов США (в 2019 - 9,81 тыс. долларов США), что выше, чем у Узбекистана - 1,69 тыс. долларов США (в 2019 - 1,72 тыс. долларов США).

При этом Узбекистан опережает Казахстан по темпам роста ВВП на душу населения: в 2018 году - 3,6% против 2,7%, в 2019 - 3,8% против 3,2%. В 2020 году в Узбекистане показатель сократился на 0,3%, в то время как в Казахстане - сразу на 3,9%.

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