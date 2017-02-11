Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - МВФ в 2017 году прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 2,5%, говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года, сообщает Нацбанк РК.

"Ожидается, что в 2017 году и в среднесрочной перспективе рост будет восстанавливаться. В соответствии с прогнозами, темпы экономического роста достигнут 2,5% в 2017 году, а темпы роста ненефтяного ВВП должны достичь 4% к 2021 году", - говорится в заявлении, передает Kazakhstan Today.

По данным МВФ, это будет обусловлено дальнейшим увеличением добычи нефти, воздействием структурных реформ и возобновлением банковского кредитования.

"Прогнозируется улучшение состояния текущего счета внешних операций вследствие роста экспорта; инфляция в 2017 году должна снизиться до уровня, находящегося в установленном НБК целевом коридоре от 6 до 8%. Тем не менее степень неопределенности значительна, учитывая зависимость от динамики цен на сырьевые товары", - отмечает МВФ.

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