МВК рассмотрела вопросы бесперебойного обеспечения рынка РК газом

АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В Алматы монтажные работы по 35 объектам социального назначения возобновлены в полном объеме. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работы по объектам управления возобновлены в полном объеме. Это 35 объектов социального назначения, 58 проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство 41 жилого дома в микрорайоне Кайрат Турксибского района", - рассказали в акимате Алматы.

По информации главы управления, количество работников на объектах нового строительства составляет порядка 2300 человек.

Первоначальный список объектов для восстановления состоял из 31 объекта. В ходе рассмотрения данных объектов были переведены в категорию МСБ следующие, находящиеся в частной собственности: телеканал "Мир 24"; здание Международного аэропорта Алматы; здание партии Nur Otan", - рассказал Нурашев.

Кроме того, в ходе переговоров принято решение восстановить здание Фонда Первого Президента за счет собственных средств фонда.

После исключения вышеуказанных объектов восстановлению подлежат 27. Из них по десяти восстановление будет произведено за счет бюджетных средств. Это реконструкция с капитальным ремонтом четырех объектов: здания акимата, телеканала "Казахстан", резиденции президента, здания представительства прокуратуры и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам. А также текущий ремонт шести объектов: здания департамента полиции и фронт-офис, здания Управления полиции Алмалинского района и фронт-офис, здания отдела полиции Алмалинского района и фронт-офис", - отметил руководитель управления комфортной городской среды.

Он рассказал, что институтом АО "КазНИИСА", АО "КазМИРР" и другими аккредитованными организациями ведутся работы по техническому обследованию, разработке проектно-сметной документации и сметных расчетов по текущему ремонту.

Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб. Исходя из этого восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса. Это пять объектов здравоохранения: Городская клиническая больница №7, Городской кардиологический центр, Родильный дом №1, Центральная клиническая больница №12, ПМСП Алмалинского района; 10 модульных постов департамента полиции; два здания управления полиции Ауэзовского и Жетысуского районов с фронт-офисами", - уточнили в акимате.

Кроме того, по словам Нурашева, под председательством руководителя Комитета по делам строительства РК проведены несколько совещаний, где принято решение:





- до 21 января по всем объектам подготовить сметные расчеты текущего ремонта;





- до 25 января завершить техническое обследование всех объектов;





- до 15 марта завершить разработку ПСД по объектам, где будет проведена реконструкция с капитальным ремонтом.





Алматинский филиал РГП "Госэкспертиза" сопровождает разработку ПСД на всех этапах до получения заключения экспертизы. По всем объектам определены подрядные и проектные организации.

Руководитель управления также сообщил, что с 12 января проведена расчистка девяти объектов, кроме здания резиденции президента, доступ к которому будет предоставлен с 17 января. Работы по расчистке зданий проведены усилиями двадцати строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 единиц спецтехники. По зданию акимата на наружной стороне установлена фасадная сетка.