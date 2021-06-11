Мясникович предложил создать Евразийскую систему обеспечения качества и программу импортозамещения

МОСКВА. 10 ИЮНЯ - Повышение качества и конкурентоспособности товаров - важная задача промышленности стран ЕАЭС. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович 10 июня на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нам необходимо создавать мотивационные механизмы, чтобы обеспечивать качество по полному технологическому циклу. И не только лекарственных препаратов, но и ликвидных товаров обрабатывающей промышленности", - заявил председатель коллегии ЕЭК.

Стратегия-2025, утвержденная главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года, предусматривает комплекс мер по повышению качества и безопасности обращаемой на рынке Союза продукции. К приоритетам в этой области относится создание Евразийской системы обеспечения качества, концепция которой будет разработана в ближайшее время. Реализация этой инициативы позволит скоординировать усилия по вопросам безопасности в рамках единой системы технического регулирования Союза, решить вопросы повышения качества и конкурентоспособности союзной продукции на внутренних и внешних рынках.

Другое предложение ЕЭК - создать комплексную Евразийскую программу импортозамещения.

Все наши страны имеют национальные программы импортозамещения, но необходима их гармонизация, чтобы была взаимодополняемая специализация, которая повысит конкурентоспособность наших товаров на внутренних и внешних рынках", - отметил Михаил Мясникович.

По мнению председателя коллегии ЕЭК, достижение "необратимости" интеграции и повышение ее эффективности возможны путем формирования евразийских транснациональных компаний. Такая кооперация будет основана на взаимном экономическом интересе бизнеса, меньше потребуется административных решений, чтобы сблизить позиции по тем или иным направлениям.

Михаил Мясникович отметил эффективное сотрудничество ЕЭК с Минпромторгом России. В частности, благодаря системной совместной работе, решен вопрос доступа к государственным закупкам РФ поставщиков из стран Союза. Он также призвал Минпромторг России принять активное участие в реализации Основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.

На мероприятии присутствовали заместители председателя правительства РФ и федеральные министры, представители бизнес-сообщества. 2019 и 2020 годы стали для российской промышленности и торговли временем преодоления вызовов, поиска решений и их реализации, антикризисного управления отраслями и выхода их на траекторию роста. Глава Минпромторга России Денис Мантуров представил основные результаты деятельности ведомства в 2019-2020 годах, а также задачи на 2021 год. Участники заседания коллегии дали оценку развитию отраслей в период пандемии, обсудили результаты работы действующих механизмов поддержки, а также стратегические планы на следующий период.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства