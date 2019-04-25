На 13,6% больше автомашин зарегистрировано в Казахстане в 2018 году по сравнению с предыдущим годом

Астана. 3 января. Kazakhstan Today - На 13,6% больше автотранспортных средств зарегистрировано в Казахстане в 2018 году по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, передает Kazakhstan Today.





В течение отчетного периода органами адмполиции поставлено на учет 1 330 121 автотранспортное средство, что на 13,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 1 246 083 единицы пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 13,2% выше показателя годичной давности (1 100 684 единиц). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 84 038 единиц, что на 20,2% выше аналогичного значения 2017 года", - сообщила пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", подведя итоги 2018 года.





По итогам декабря 2018 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 111 088 единиц, превысив прошлогодний результат на 14,8%. Из них 102 443 единицы составили перепродажи на вторичном рынке (+16,4% к результатам декабря 2017 года).





По результатам 12 месяцев 2018 года на территории Казахстана было зарегистрировано 55 легковых автомобиля на электрической тяге против 35 проданных годом ранее.





При этом свыше двух третей (69,0%) транспортных средств, повторно зарегистрированных с начала 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (39,7%, или 494 786 единиц), от 11 до 20 лет - 29,3% (364 774 единиц), от 4 до 7 лет - 20,3% (253 293 единицы), от 8 до 10 лет - 5,5% (67 965 единиц), от 1 года до 3 лет - 4,5% (56 315 единиц), в возрасте менее 1 года - 0,7% (8950 единиц).





Как пояснили в "КазАвтоПроме", динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 36,2% (в 2017 году) до 39,7% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет - сократилась с 8,3% до 4,5%.





Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 2018 года зафиксировано в Алматинской (190 824 единицы) и Туркестанской, в том числе в Шымкенте (186 453 единицы), областях и Алматы (152 923 единицы).





Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (103 728 единиц; 21,0%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская область (в том числе Шымкент) (79 420 единиц; 16,1%) и Жамбылская область (41 302 единицы; 8,3%).





Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в Алматы (1991 единица; 22,2%), Астане (1146 единиц; 12,8%), Туркестанской области, в том числе в Шымкенте, (875 единиц; 9,8%).





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