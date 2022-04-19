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На 18,5% ускорился рост цен на продовольственные товары в Актюбинской области в марте

18.04.2022, 12:14 16726
На 18,5% ускорился рост цен на продовольственные товары в Актюбинской области в марте
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В марте наибольшее ускорение инфляции зафиксировано в Актюбинской области (с 9,0% в феврале до 12,9% в марте) и Шымкенте (с 8,5% до 12,4%), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Темпы роста цен на продовольственные товары в марте увеличились до 15,4% (в феврале - 10,0%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Актюбинской области (18,5%)", - прокомментировал начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов.

 
Темпы роста цен на непродовольственные товары, отметил эксперт, также увеличились до 10,9% (в феврале - 8,6%). Максимальное значение зафиксировано в Акмолинской области (12,4%), а минимальное - в Западно-Казахстанской области (9,2%).
 
Цены на платные услуги в марте повысились на 8,3% (в феврале - 7,1%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Алматинской и Западно-Казахстанской областях (по 9,4%), значительно ниже - в Актюбинской области (5,9%).
 

Месячная инфляция в стране составила 3,7%, что выше среднего значения мартовских цен за последние 5 лет (за 2017 - 2021 годы - 0,6%). Выше своей среднеисторической нормы цены в марте 2022 года выросли во всех 17 регионах. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Шымкенте (4,3%)", - проинформировал Осипов.

 
Напомним, в марте годовая инфляция в Казахстане ускорилась до рекордных 12% (в феврале - 8,7%). При этом, отметил представитель Нацбанка, ускорение зафиксировано во всех 17 областях страны. 
 

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Казахстан в апреле нарастит поставки нефти в Россию и Китай

19.04.2022, 14:42 4651
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В связи с аварией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) компания "КазТрансОйл" ведет перераспределение поставок нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с перераспределением поставки нефти с системы АО "КТК-К" в апреле ожидается увеличение приема нефти с месторождений Кашаган и Карачаганак на экспорт по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл". Так, в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, в апреле объем экспорта карачаганакской нефти по участку Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара запланирован на уровне 154,7 тысячи тонн, кашаганской нефти - 60 тысяч тонн. Предполагаемый объем транспортировки кашаганской нефти на экспорт в Китайскую Народную Республику по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу составит 40 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе "КазТрансОйл".

 
Напомним: 21 - 22 марта после шторма были обнаружены повреждения на выносных причальных устройствах морского терминала КТК, вследствие чего их эксплуатация была приостановлена. К концу марта один из причалов КТК частично возобновил работу. 
 
Вместе с тем Минэнерго РК из-за аварии на КТК начало прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 
По оценке главы Минфина Казахстана Ерулана Жамаубаев, ущерб для Казахстана от аварии на КТК может составить в пределах 100 - 150 млрд тенге.
 

Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК

19.04.2022, 11:33 7906
Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр финансов Республики Казахстан оценил ущерб для Казахстана от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения. Будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так оценивается в пределах 100 - 150 млрд тенге", - рассказал Жамаубаев журналистам в кулуарах правительства.


При этом он отметил, что потери будут меньше, если нарушения исправят быстро.

Напомним, 6 апреля глава Минэнерго рассказал, что на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал. Спустя неделю депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы. 

Акчулаков провел рабочую встречу с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума.
 

В Казахстане цена на рыбу за год выросла на 11%

19.04.2022, 10:33 9081
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По итогам марта 2022 года цена на свежую или охлажденную рыбу подскочила на 11,2% по сравнению с мартом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За год мороженая рыба в Казахстане подорожала на 9,1%, а переработанная и консервированная рыба выросла в цене сразу на 15,5% за год, информирует energyprom.kz.
 
По данным аналитиков, всего за месяц цены на свежую или охлажденную рыбу по сравнению с февралем текущего года выросли на 2,9%, на мороженую - на 2,1%, на переработанную и консервированную - сразу на 4%.
 

По сравнению с мартом 2021 года цена на скумбрию холодного копчения увеличилась на 11,9%, до 2,6 тысячи тенге за килограмм, соленая сельдь подорожала сразу на 19%, до 1,2 тысячи тенге за килограмм, а шпроты в масле выросли в цене на 13,3%, до 674 тенге за 240 граммов.

 
Также сообщается, что производство рыбы и продуктов ее переработки в январе - марте текущего года сократилось по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Так, производство свежей, охлажденной или мороженой рыбы упало за год на 17,4%, до 10,1 тысячи тонн. Выпуск приготовленной и переработанной рыбы, а также икры и ее заменителей уменьшился более чем в 2 раза, до 2,4 тысячи тонн.
 
Объем продукции и услуг в рыболовстве и аквакультуре за 2021 год составил 14,3 млрд тенге - на 12,1% больше в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.
 

За 2021 год было выловлено почти 49 тысяч тонн рыбы и других водных животных - на 6,7% больше, чем годом ранее. Треть улова пришлась на пресноводного леща: 16,4 тысячи тонн - на 10,6% больше по сравнению с 2020 годом", - уточняется в обзоре.

 
Следом по улову идет судак: 4,8 тысячи тонн, что, впрочем, на 15,2% меньше, чем годом ранее. На воблу и тарань пришлось 3,7 тысячи тонн, рост за год - на 32,8%.
 
Значительный улов также пришелся на карася (2,7 тысячи тонн), морского леща (2,6 тысячи тонн) и плотву (2,6 тысячи тонн).
 

Средний объем потребления рыбы и морепродуктов на одного казахстанца в 2021 году составил 14,8 килограмма - на 2,1% меньше, чем в 2020 году. Больше всего рыбы и морепродуктов потребили жители Северо-Казахстанской области: 22,3 килограмма в среднем на душу населения в год. В тройку лидирующих по потреблению рыбы и морепродуктов регионов также вошли Костанайская (21,6 килограмма) и Восточно-Казахстанская (19,3 килограмма) области. Меньше всего рыбы и морепродукты потребили в Шымкенте (лишь 4,6 килограмма в год на каждого жителя) и Мангистауской области (9,6 килограмма)", - добавили эксперты.

 

Глава МТСЗН озвучила основные вызовы на рынке труда до 2030 года

19.04.2022, 09:53 10301
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова на заседании правительства проинформировала о принимаемых мерах по реализации поручения главы государства об обеспечении отраслей экономики Казахстана квалифицированными кадрами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В начале своего выступления глава МТСЗН отметила, что основными вызовами рынка труда до 2030 года являются:
 
- существенный прирост молодежи, вступающей в рабочую силу. То есть трудоспособного возраста стали достигать лица, рожденные после 2000 года или в период благоприятной демографической ситуации. По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы страны будут составлять миллениалы и поколение Z;
 
- недостаточная генерация рабочих мест в экономике - основным работодателем в последние годы выступает государство и квазигосударственный сектор;
 
- ускоренное распространение технологий и инноваций, в результате чего одни профессии отмирают, другие появляются, а третьи модифицируются.
 
Обозначенные вызовы определяют необходимость дальнейшего углубления модернизации системы подготовки кадров. При этом ее основой является Национальная система квалификаций (НСК).
 
По словам Тамары Дуйсеновой, НСК дает ответы на следующие вопросы:
 
1.        "Какие специалисты нужны экономике?" Национальный классификатор занятий введен в 2018 году. Сбор информации и статучет по востребованным специалистам ведется с применением этого классификатора.
 
2.        "Что должны знать и уметь современные специалисты?" Эти требования устанавливаются в профессиональных стандартах, разрабатываемых самими работодателями.
 
3.        "Чему и как их для этого учить?" Образовательные программы должны формироваться на основе профессиональных стандартов.
 
4.        "Как признавать и присваивать квалификацию специалистам?" Для систематизации данного направления МТСЗН разработан законопроект "О профессиональных квалификациях", который устанавливает единую систему признания профессиональных квалификаций.
 

Таким образом, можно сказать, что основа НСК внедрена. Но выше обозначенные вызовы рынка труда и имеющиеся проблемы в сфере НСК требуют ускоренной адаптации ее к новым условиям и решения ряда проблем", - подчеркнула министр.

 
Первая проблема - необходимость адаптации действующих подходов прогноза спроса на рабочую силу для решения проблем дефицита или избытка кадров в той или иной отрасли экономики.
 

В связи с этим в текущем году мы усовершенствуем соответствующие инструментарии прогнозирования рабочей силы, и со следующего года будет представляться прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий", - сообщила Тамара Дуйсенова.

 
Вторая проблема - неполный охват профессий профессиональными стандартами.
 

Всего у нас по Нацклассификатору занятий порядка 12 тысяч профессий, из них 2689 профессий охватывают 590 утвержденных профстандартов и покрывают только 27% подклассов ОКЭД.

 
Она отметила, что согласно Трудовому кодексу с 2016 года разработка профстандартов осуществляется отраслевыми ассоциациями и утверждается НПП "Атамекен".
 
При этом Дуйсенова подчеркнула, что в процессе разработки и утверждения профстандартов имеется ряд проблемных вопросов, требующих решения, а именно:
 
- недостаточная координация процесса разработки профстандартов. Работодатели слабо участвуют как в разработке профстандартов, так и в подготовке специалистов в этой сфере. Активность есть только в тех сферах, где сильные отраслевые ассоциации;
 
- проблемы финансирования. Разработанные 590 стандартов в основном были профинансированы за счет займа Всемирного банка. Согласно действующему законодательству, государство финансирует разработку профстандартов по регулируемым профессиям, а остальные - за счет средств работодателей;
 
- за последние 2 года разработка профессиональных стандартов не осуществлялась. 576 из 590 разработанных профстандартов уже нуждаются в актуализации с учетом скорости происходящих изменений на рынке труда.
 
Для оперативного и качественного решения поставленных задач и вовлечения госорганов, ведущих отраслевых предприятий, Национальной палаты предпринимателей, учебных заведений в процесс глава Минтруда просила поддержать следующие предложения:
 
1. Создание при МТСЗН проектного офиса по мониторингу и методологической поддержке. Он обеспечит единое методологическое сопровождение всего процесса разработки профстандартов.
 
2. Формирование при госорганах проектных отраслевых групп. Это означает, что за каждым госорганом закрепляется ответственность за покрытие всех отраслевых профессий профстандартами, координация работы с ассоциациями и отраслевыми организациями образования.
 
3. Создание банка профстандартов. В этих целях МТСЗН приступит к созданию платформы, где будут собираться все шаблоны международных стандартов, практика регионов, результаты внедрения атласа новых профессий. Это позволит сократить время на дальнейшую разработку и актуализацию профстандартов.
 
В своем выступлении министр также акцентировала внимание на необходимости разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов.
 

На сегодняшний день на уровне высшего и послевузовского образования разработаны и обновлены 250 образовательных программ, а в системе технического и профессионального образования - 276. Для ускорения разработки образовательных программ и повышения мотивации организаций образования полагали бы возможным распределять государственный образовательный заказ на организации, обучающие по образовательным программам, актуализированным согласно профстандартам", - отметила глава МТСЗН.

 
Тамара Дуйсенова подчеркнула, что для развития НСК необходимо законодательно закрепить порядок признания профессиональных квалификаций работников. В связи с этим МТСЗН разработан соответствующий законопроект, который предусматривает:
 
- признание неформального и информального образования. Предложены подходы признания не только квалификации, но также и одного из навыков в рамках этой квалификации;
 
- внедрение ваучерно-модульной системы признания квалификаций безработных и системы учета признания квалификаций работников при декларировании деятельности работодателя. Таким образом, создаются условия для ускоренной адаптации граждан к изменяющимся условиям на рынке труда. Данное предложение разработано совместно с МОН для реализации концепции "обучение в течение всей жизни";
 
- создание цифровой платформы по НСК и единого методологического центра на базе центра развития трудовых ресурсов МТСЗН. Они должны стать единым методологическим центром и источником предоставления актуальной информации по Национальной системе квалификаций.
 

Беларусь увеличивает число авиарейсов в Казахстан

19.04.2022, 09:46 10941
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - С 29 апреля 2022 года белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рейсы по маршруту Минск - Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск - Алматы - с 3 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю. 
 

Перевозка осуществляется на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием", - рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.


Напомним, С 26 апреля казахстанская авиакомпания QazaqAir возобновляет международные рейсы между Атырау и Астраханью.
 

Пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге

19.04.2022, 09:30 11416
Пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - На сегодняшний день выплаты на общую сумму 8,3 млрд тенге получил 1491 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавший в результате январских событий. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в ходе заседания правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он напомнил, что в целях поддержки субъектов МСП, пострадавших в результате январских беспорядков, были приняты оперативные меры:        
 
  • возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;        
 
  • отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;        
 
  • приостановление налоговых и таможенных проверкок и другие меры.
 
В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1630 субъектов МСП, у которых сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. На сегодняшний день выплату получил 1491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге.
 
Жаксылыков рассказал о динамике состояния развития МСП в Казахстане в период с 2015 по 2021 годы. По его данным, отмечаются положительные результаты. Доля МСП в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%. Выпуск продукции МСП увеличился почти в 2 раза и достиг 29,7 трлн тенге в номинальном выражении. Общее количество действующих МСП выросло на 15,2% и достигло 1,4 млн субъектов. Общая численность занятых в МСП выросла на 10,6% и достигла 3,5 млн человек.
 
По словам вице-министра, на сегодняшний день в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки МСП.
 
В 2021 году в сравнении с 2020 годом общий кредитный портфель, охваченный мерами господдержки, увеличился на 57% и составил 3,4 трлн тенге. 
 

Одной из проблем осуществления предпринимательской деятельности является громоздкая регуляторная система и излишняя административная нагрузка. Для решения обозначенной проблемы 30 декабря 2021 года главой государства подписан закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", - сказал Жаксылыков.

 
Работа по пересмотру требований для бизнеса будет проходить в два этапа.
 
1-й этап - в первом полугодии 2022 года планируется обеспечить пересмотр регуляторных требований в четырех приоритетных отраслях, это сферы торговой деятельности, транспорта, сельского хозяйства, услуги общественного питания и проживания. 
 
Охват субъектов МСП в данных сферах составляет порядка 60%.
 
2-й этап - во втором полугодии 2022 года и в 2023 году будет обеспечен пересмотр требований к бизнесу в остальных отраслях, таких как здравоохранение, строительство, промышленность и другие.
 
Таким образом, будет сформирован реестр обязательных требований, который позволит применить метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду.
 
Будет осуществлен переход от проверок и наказания к профилактике правонарушений посредством автоматизации госконтроля. Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемных субъектах бизнеса.
 
Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.
 
Также он напомнил, что был разработан проект Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года. Целью принятия документа является стимулирование и развитие экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных субъектов МСП.
 
Для этого в документе сформированы подходы к развитию МСП, направленные на оказание приоритетной поддержки МСП, обладающих потенциалом для роста.
 
Предлагается пересмотреть систему предоставления мер комплексной поддержки посредством переориентирования на поддержку эффективных и конкурентоспособных предпринимателей. 
 
Реализация положений концепции позволит довести к 2030 году:
 
долю МСП в ВВП - до 40%;
 
долю среднего предпринимательства в ВВП - до 20%;
 
количество занятых в МСП - до 5 млн человек.
 

Оборот бытовых холодильников и морозильников будет прослеживаться на территории ЕАЭС

18.04.2022, 18:21 17751
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что с 1 июля 2022 года на территории Евразийского экономического союза будет запущен пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости со сроком завершения 31 марта 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В перечень товаров, в отношении которых осуществляется прослеживаемость в рамках пилотного проекта, включено 11 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (холодильники и морозильники бытовые).
 
Вместе с тем сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, фактически находящихся на таможенной территории Евразийского экономического союза на 1 июля 2022 года, и операциях, связанных с оборотом таких товаров, подлежат включению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение месяца с даты начала реализации пилотного проекта. При отсутствии таких сведений в информационной системе электронных счетов-фактур перемещение с территории одного государства-члена на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза не допускается.
 
Перечень товаров утвержден решением совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 года № 2.
 

Изменился состав правления компании "КазТрансОйл"

18.04.2022, 16:16 19416
Изменился состав правления компании "КазТрансОйл"
Фото: kaztransoil.kz
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - АО "КазТрансОйл" сообщило об изменениях в составе правления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 апреля 2022 года досрочно прекращены полномочия члена правления АО "КазТрансОйл" Армана Майкенова. С 15 апреля 2022 года членом правления АО "КазТрансОйл" избран Газиз Кошанов", - говорится в сообщении компании.

 
АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО "НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по направлениям: участок Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара, перевалка в систему ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" (нефтепровод Атасу - Алашанькоу), порт Актау (налив нефти в танкеры), перевалка в систему АО "Каспийский трубопроводный консорциум-К", налив нефти в железнодорожные цистерны на ННП "Шагыр" и НПС имени Т. Касымова.
 

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