НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - На 19% выросли расходы казахстанцев за год. При этом затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные - на 24%, на платные услуги - сразу на 35%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во втором квартале текущего года в среднем по стране денежные расходы населения достигали 197,6 тысячи тенге на человека - сразу на 18,5% больше, чем годом ранее", - сообщает finprom.kz.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года расходы населения составляли 166,7 тысячи тенге, плюс 4,8% за год.
Как сообщает finprom.kz, в региональном разрезе наибольшие расходы зафиксированы в Алматы: 275,5 тысячи тенге на душу населения, годовой рост - на 17,7% за год. Среди регионов с максимальными расходами также отмечены Карагандинская (247,2 тысячи тенге, плюс 22% за год) и Павлодарская (237,3 тысячи тенге, плюс 30%) области.
Наименьшие расходы понесли жители Туркестанской области: 133,7 тысячи тенге - на 25% больше, чем годом ранее.
Наибольший рост расходов зафиксирован в Павлодарской области, наименьший - в Шымкенте (на 9,7%, до 141,1 тысячи тенге на душу населения).
Основную часть затрат - 92,7% составляли потребительские расходы населения: 183,2 тысячи тенге - на 18,6% больше, чем годом ранее. В том числе 105,6 тысячи тенге составили расходы на продовольственные товары, 45,2 тысячи тенге - на непродовольственные товары, 32,4 тысячи тенге - на платные услуги", - отметили в finprom.kz.
Ранее сообщалось, что расходы по обслуживанию и погашению госдолга за 9 месяцев превысили 2 трлн тенге.