На 19% выросли расходы казахстанцев за год

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - ТОО "Тенгизшевройл" за девять месяцев 2021 года снизил добычу нефти более чем на 6% - до 18,9 млн тонн (151 млн баррелей), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в компании, за январь - сентябрь 2021 года ТШО реализовал более 1,07 млн тонн сжиженного газа, 5,1 млрд кубических метров сухого газа, а также более 1,9 млн тонн серы.

По данным компании, показатель утилизации газа ТШО на III квартал 2021 года составил 98,8%, общий показатель повторного использования воды в ТШО в III квартале 2021 года составил 46%. Кроме того, ТШО передает более 35 видов отходов на переработку, доля переработанных отходов по состоянию на конец III квартала 2021 года составила 49%.





Также, как отметили в ТШО, в 2021 году бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы "Игилик" составил 30 млн долларов, основная часть которого будет направлена на строительство детских садов, школ и других социальных объектов в Атырауской области. Кроме того, в этом году ТШО выделил более 1,6 млн долларов на улучшение качества здравоохранения, образования, а также развитие социального предпринимательства в Атырауской области и селе Боранкул (Мангистауская область) в рамках программы социальных инвестиций.

С начала пандемии ТШО выделил около 18,3 млн долларов (около 7,7 млрд тенге) на борьбу с коронавирусом, поддержку населения и закуп медицинского оборудования и принадлежностей в Атырауской области", - уточнили в компании.

Кроме того, по информации ТШО, проект будущего расширения увеличит объемы производства сырой нефти примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки. Общий объем производства составит порядка 39 млн тонн в год, или 850 тыс. баррелей в сутки.

В свою очередь, проект управления устьевым давлением обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления фонтанирующих скважин и повышения давления на входе шести действующих комплексных технологических линий.

С начала реализации обоих проектов ТШО потратил более 12,6 млрд долларов на закуп казахстанских товаров, работ и услуг. В настоящее время проект завершен на 86%, все добывающие скважины пробурены и освоены, материалы и оборудование находятся на площадке, работы по обратной сборке модулей и соединение всех модулей системы энергоресурсов завершены", - заключили в компании.

Также в октябре этого года Министерством энергетики РК были проведены переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении городу Нур-Султану дополнительно 2300 тонн газа в первую очередь на газораспределительные установки и котельные и только после этого - на автозаправочные станции.

Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. ТОО "Тенгизшевройл" было сформировано в апреле 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и компанией "Шеврон".

В настоящее время партнерами ТШО являются: "Шеврон" - 50%, АО НК "КазМунайГаз" - 20%, "ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк." - 25% и СП "ЛукАрко" - 5%.