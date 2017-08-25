На Агропромышленном инвестфоруме подписаны соглашения по привлечению инвестиций в сельскохозяйственный сектор Казахстана

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане по итогам Агропромышленного инвестиционного форума "AgroInvest Forum 2017", организованного Министерством сельского хозяйства РК совместно с НУХ "КазАгро", подписан ряд соглашений по привлечению инвестиций в сельскохозяйственный сектор Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства сельского хозяйства, по итогам Агропромышленного инвестиционного форума подписаны ряд важных соглашений и меморандумов по привлечению инвестиций в сельскохозяйственный сектор Казахстана в поддержку его экономической диверсификации.

В форуме приняли участие свыше 200 участников из 18 стран мира, в том числе порядка 40 представителей крупных иностранных инвестиционных фондов и финансовых организаций, а также представители казахстанского и зарубежного агробизнеса.

Основная задача форума - содействие казахстанскому бизнесу в поиске партнеров для совместной реализации проектов в сельском хозяйстве и производстве продовольственных товаров, привлечение инвестиционного капитала в отрасль, обсуждение новых трендов и перспектив для ведения бизнеса в АПК. На инвестфоруме помимо налаживания деловых контактов, обсуждался и ряд проблемных вопросов, которые могут препятствовать эффективному сотрудничеству отечественного бизнеса с иностранными партнерами и инвесторами.

"Как отметил глава государства, аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Для этого необходимо диверсифицировать производство востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК", - сказал в своем приветственном слове заместитель премьер-министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.

По словам министра, в условиях интеграционных процессов Казахстану необходим трансферт международного передового опыта для достижения конкурентных преимуществ. Привлечение прямых иностранных инвестиций и создание совместных производств в сфере сельского хозяйства на взаимовыгодной основе - это то, к чему мы стремимся сегодня.

Как известно, Казахстан добился позитивных результатов в сфере эффективности государственного регулирования и поддержки инвесторов. И по праву считается одним из лидеров среди стран СНГ по предоставлению благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

"Если вы инвестируете в Казахстан, у вас появляется возможность вхождения на огромный рынок Китая, России и стран ЕАЭС", - отметил также глава ведомства.

Председатель правления НУХ "КазАгро" Н. Малелов в своем выступлении отметил, что Нацхолдингом "КазАгро" за последние годы привлечено в сектор АПК более чем 375 млрд тенге иностранных инвестиций.

Традиционно такие отрасли, как молочное и мясное животноводство, производство масличных и других востребованных культур и дальнейшая их переработка располагают большими резервами для наращивания объемов производства. Следует отдельно отметить возможность производства органической продукции.

Вместе с тем в данное время министерством проводится реализация целенаправленной экспортной политики. Для этого создан Экспортный центр АПК, который работает над созданием новых и расширением действующих экспортных каналов, формирует крупные экспортные партии. Уже подписан ряд соглашений с компаниями КНР на экспорт пшеницы, масличных культур, растительного масла; в проработке подписание соглашений с компаниями из Арабских Эмиратов и Ирана на поставку чечевицы; ведутся переговоры с компаниями России, Израиля, Гонконга на семена подсолнечника, твердой пшеницы, муки, нута, гороха, баранины.

Планируется открыть доступ на китайский рынок говядины, свинины, молочной продукции, продукции птицеводства, живых животных, в том числе лошадей.

Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством иностранных дел ведутся переговоры с ветеринарными службами Израиля, Кувейта о возможности поставок казахстанской баранины, а также Малайзии, Японии, Южной Кореи, стран Европейского союза по вопросу экспорта сухого кобыльего молока.

Завершаются переговоры по другим странам Персидского залива, отметили в ведомстве.

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