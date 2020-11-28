На инвестпроектах в Алматы создадут более 7 тысяч рабочих мест

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе онлайн-брифинга в РСК руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин рассказал о реализации инвестиционных проектов, передает Kazakhstan Today.

По данным Е. Оразалина, за 10 месяцев текущего года на фоне последствий пандемии отмечается спад в сфере торговли, при этом наблюдается положительная динамика в сфере промышленности и инвестиций.

Объем розничной торговли за январь - октябрь составил 2747 млрд тенге. Доля розничного товарооборота города в республиканском объеме составила 30,3%. При этом реализация продовольственных товаров увеличилась на 6,7%, непродовольственных товаров снизилась на 14,3%.

В январе - октябре текущего года объем оптового товарооборота составил 7978,2 млрд тенге. Доля оптового товарооборота города в республиканском объеме составила 42,8%.

Вместе с тем отмечается положительная динамика в промышленности. За январь - октябрь произведено продукции на 826,4 млрд тенге, в том числе в обрабатывающей на 670,4 млрд тенге.

Также, несмотря на пандемию и ограничительные меры карантина, в текущем году в городе Алматы отмечается рост объема инвестиций в основной капитал. За 10 месяцев 2020 года инвестиции в основной капитал составили 719,2 млрд тенге, ИФО инвестиций составил 116,9%.

Основной объем инвестиций пришелся на недвижимость - 323,4 млрд тенге, промышленность - 99 млрд тенге, транспорт и складирование - 69,4 млрд тенге, здравоохранение и социальное обслуживание - 44,9 млрд тенге, а также финансовую и страховую деятельность - 43,3 млрд тенге.

До конца года планируется реализовать 90 инвестиционных проектов, среди которых 9 социальных проектов на 30,8 млрд тенге; 45 проектов в сфере торговли и услуг на 15 млрд тенге; 17 - в сфере промышленности на 60,4 млрд тенге; 18 - в сфере недвижимости на 68,5 млрд тенге; 1 проект в сфере транспорта на 1,5 млрд тенге. В ходе реализации проектов в текущем году планируется создание более 7,3 тыс. рабочих мест.

Как отметил Е. Оразалин, по результатам 2020 года объем инвестиций в основной капитал мегаполиса прогнозируется на уровне 900 млрд тенге.

Для повышения инвестиционной привлекательности города ведется расширение территории Индустриальной зоны Алматы, создание фармацевтического кластера на базе СЭЗ ПИТ "Алатау". Кроме того, планируется реализация крупных девелоперских проектов на базе действующих промышленных объектов", - отметил он.

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