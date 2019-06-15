На какой срок проживания в арендных квартирах могут рассчитывать многодетные семьи

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе брифинга в пресс-центре правительства первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, сколько времени может проживать многодетная семья в арендном жилье, выданном в рамках социальных мер Елбасы "Элеуметтік камкорлык", передает Kazakhstan Today.

Закон о жилищных отношениях, действительно, социально направленный. Это идеология и политика нашего государства, поэтому как таковых параметров мы не ставили. Например, получил человек арендное жилье и будет жить там до совершеннолетия или до какого-то определенного возраста - таких ограничений мы не ставили", - сказал Ускенбаев.

Он отметил, что проживать неограниченное количество времени в этой квартире могут лишь те члены семьи, которые будут изначально прописаны в договоре.

Единственное, у нас в подзаконных актах будут расписаны правила о том, что эту квартиру получает именно то количество людей, поименно в соответствии с ИИН, которые прописаны. Кто получил квартиру, поименно, они имеют полное право жить в этой квартире столько, сколько пожелают. Никто их оттуда не будет выселять. Они будут жить там до тех пор, пока не улучшат свои жилищные условия и не переедут в другое жилье", - подчеркнул К. Ускенбаев.

Он уточнил, что выселение жильцов может наступить только при наличии определенных нарушений проживания, к примеру, если жильцы в течение 6 месяцев не производят оплату коммунальных платежей, намерено производят порчу имущества, занимаются переоборудованием жилья под какие-то другие цели - магазин или хостел, либо же сдают в аренду, сообщает официальный сайт премьер-министра





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