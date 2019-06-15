На какой срок проживания в арендных квартирах могут рассчитывать многодетные семьи

Закон о жилищных отношениях, действительно, социально направленный. Это идеология и политика нашего государства, поэтому как таковых параметров мы не ставили. Например, получил человек арендное жилье и будет жить там до совершеннолетия или до какого-то определенного возраста - таких ограничений мы не ставили", - сказал Ускенбаев.
Он отметил, что проживать неограниченное количество времени в этой квартире могут лишь те члены семьи, которые будут изначально прописаны в договоре.
Единственное, у нас в подзаконных актах будут расписаны правила о том, что эту квартиру получает именно то количество людей, поименно в соответствии с ИИН, которые прописаны. Кто получил квартиру, поименно, они имеют полное право жить в этой квартире столько, сколько пожелают. Никто их оттуда не будет выселять. Они будут жить там до тех пор, пока не улучшат свои жилищные условия и не переедут в другое жилье", - подчеркнул К. Ускенбаев.
Он уточнил, что выселение жильцов может наступить только при наличии определенных нарушений проживания, к примеру, если жильцы в течение 6 месяцев не производят оплату коммунальных платежей, намерено производят порчу имущества, занимаются переоборудованием жилья под какие-то другие цели - магазин или хостел, либо же сдают в аренду, сообщает официальный сайт премьер-министра.
Напомним, в марте Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил ускорить оказание социальной помощи малоимущим и многодетным семьям. Для реализации новых социальных инициатив правительство уточнило бюджет. Распределение квартир для нуждающихся многодетных семей началось 1 мая.
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