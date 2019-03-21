На конец декабря 2018 года в Фонд социального медицинского страхования поступили Т133 млрд

Астана. 8 января. Kazakhstan Today - На конец декабря 2018 года в Фонд социального медицинского страхования поступили 133 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.





За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 декабря 2018 года перечислено 10,4 млрд тенге. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года, составила 133 млрд тенге", - сообщила пресс-служба фонда.





124,3 млрд тенге (около 93,5%) от этой суммы приходятся на отчисления работодателей, 8,7 млрд тенге (около 6,5%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.





В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области.





Как отметили в фонде, все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.





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