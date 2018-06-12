На кредитование программы 7-20-25 БВУ в 2018 году получат 200 млрд тенге

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - На кредитование программы 7-20-25 банки второго уровня в 2018 году получат 200 млрд тенге. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировал Акишев, на законодательном уровне предполагается внедрение инструментов, удлиняющих сроки фондирования банков. В частности, ведение сберегательных депозитов позволит иметь банкам более длинное и предсказуемое фондирование.

По данным Нацбанка, в целях развития долгосрочного кредитования банки получат 200 млрд тенге в рамках Программы 7-20-25 уже в ближайший год, которые направят на ипотечное кредитование. В перспективе сумма достигнет 1 трлн тенге, что позволит удвоить текущий объем ипотечного портфеля банков до 2 трлн тенге.

"200 млрд тенге банки получат на 5 лет в рамках запускаемой программы инвестиций средств ЕНПФ в облигации банков. Поскольку размещение облигаций предполагает обязательное паритетное участие рыночных игроков, банки удвоят сумму привлечения. 1,2 трлн тенге - это сумма кредитов, которые выдадут банки участники Программы оздоровления. На сегодняшний день рефинансировано 865 млрд тенге, из которых выдано новых кредитов на сумму 170 млрд тенге. В рамках программы оздоровления банки получили субординированные займы в размере 654 млрд тенге на 15 лет, которые могут быть направлены на кредитование в ближайшее время. Казкоммерцбанк приобрел ГЦБ Минфина на сумму в размере 1 трлн тенге. Потенциально эти средства будут высвобождаться банком для кредитования", - цитирует Акишева пресс-служба Нацбанка.

По его словам, в целом, с учетом новых займов в рамках Программы оздоровления, Программы 7-20-25, облигационной программы ЕНПФ общая сумма длинного фондирования банков увеличится на 3,5 трлн тенге в ближайшие полтора-два года. Эти показатели обеспечат с одной стороны достаточное предложение длинных кредитных ресурсов, а с другой - не приведут к усилению инфляционного давления в экономике.

Также Акишев проинформировал, что депозиты в банках на конец апреля составили 17,1 трлн тенге. В их структуре депозиты в национальной валюте выросли за январь-апрель на 2,4% до 9,4 трлн тенге, в иностранной валюте - снизились на 8% до 7,7 трлн тенге. В результате уровень долларизации депозитов достиг в апреле 45%.

Кредиты банков на конец апреля составили 12,7 трлн тенге. В их структуре кредиты в национальной валюте выросли за январь-апрель на 1,3% до 9,5 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 3,7% до 3,2 трлн тенге.

"За 4 месяца текущего года выдача новых кредитов увеличилась на 27,7% или на 814,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в декабре 2017 года до 12,2% в апреле 2018 года. Это самое низкое значение ставки с конца 2014 года", - подчеркнул глава Национального банка Казахстана.

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