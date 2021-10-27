На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Объем производства строительных материалов Казахстане за январь - сентябрь 2021 года составил 641,7 млрд тенге, что в номинальном выражении на 38,7% выше аналогичного периода 2020 года (462,6 млрд тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточняет пресс-служба АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, за девять месяцев 2021 года отрасль производства строительных материалов обеспечила 2,5% объема производства промышленности и 5,4% объема производства обрабатывающей промышленности.

Индекс физического объема продукции в январе - сентябре 2021 года составил 110,1%. Рост в натуральном выражении наблюдается по следующим товарам: изделия огнеупорные (+70%); кирпичи керамические неогнеупорные (+56%); портландцемент (+18,3%); шлаковата, вата минеральная силикатная и ваты минеральные аналогичные (+48%); растворы строительные (+38,7%), гипс (+66,4%); камень, обработанный для памятников, отделки и строительства (+55,7%) и т.д.

Снижение объемов выпуска товаров в натуральном выражении показали: кирпичи керамические облицовочные (-8,5%), плиты, плитки и изделия аналогичные из цемента и бетона или камня искусственного (-8,9%), конструкции строительные сборные из бетона (-10,6%), бетон товарный (-10,4%).

Экспорт продукции строительных материалов за январь - август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 5,7% и составил $143,0 млн. В натуральном выражении объем экспорта снизился на 6,9% составив 1414,4 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года был на уровне 1519,8 тыс. тонн. Основные топ-страны экспорта: Узбекистан, Россия и Кыргызстан.

Импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь - август 2021 года составил $873,3 млн, показав рост по отношению к такому же периоду 2020 года на 24,1%. В натуральном выражении объем товаров составил 2728 тысяч тонн, увеличившись на 37,9% по отношению к 8 месяцам 2020 года (1 979 тысяч тонн). Основные топ-страны импортеры: Россия, Китай и Турция.

За январь - август 2021 года объем рынка строительных материалов в РК составил $2242 млн, где на долю отечественных товаропроизводителей приходится 61%, на долю импортной продукции - 39%.

Сегодня в строительной отрасли Казахстана действуют 2184 предприятия, основная доля которых (95%) принадлежит предприятиям малого бизнеса.

В республике осуществляется выпуск строительных материалов почти во всех сегментах отрасли.

Отрасль обеспечивает 61% внутреннего рынка, однако основная доля принадлежит базовым товарам с низкой добавленной стоимостью - это цемент, бетон, растворы строительные, известь и т.д.

Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на Карагандинскую и Алматинскую области, а также города республиканского значения Нур-Султан и Шымкент.

Основным резервом роста производства отечественных материалов отрасли выступают государственные программы по строительству.

Так, в рамках реализации государственной программы "Нурлы жер" с 2021 года ведется активное строительство жилищного сектора с вводом в эксплуатацию до 103 млн квадратных метров к 2025 году. Активное жилищное строительство ведется не только в Нур-Султане (21,4 млн квадратных метров), но и в регионах.

В январе - сентябре текущего года объем строительных работ составил 3648,9 млрд тенге, что на 9,7% больше аналогичного периода 2020 года. Увеличение объема строительных работ наблюдалось во всех областях республики.

Значительное увеличение строительных работ отмечено в Акмолинской, Мангистауской областях и Алматы (в 1,2 раза), в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в городах Шымкенте и Нур-Султане (в 1,1 раза). За девять месяцев 2021 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 12 196,6 тыс. квадратных метров.

В настоящее время заводами более чем на 92% удовлетворена потребность в цементе, внутренний рынок полностью обеспечен отечественным бетоном и железобетонными изделиями. Во всех этих сегментах действуют сильные казахстанские игроки - ТОО "СтандартЦемент", ТОО "Кокше - Цемент", ТОО "Казахцемент", ТОО "Темиртас-1", ТОО "АБК-Максат" и др. Почти повсеместно в строительстве и при ремонте используется только казахстанский гипсокартон и сухие строительные смеси (ТОО "Кнауф Гипс Капчагай", ТОО "Жамбылгипс", ТОО "Alina Holding").

Менее развитыми пока остаются производства теплоизоляционных изделий, керамических кирпичей, лакокрасочных изделий и др. Таким образом, казахстанский рынок обеспечен: на 60% в кирпиче, примерно на 57% в красках и лаках на основе полимеров, на 31% в теплоизоляционных изделиях.

Товары сложного передела, а именно материалы для финишной отделки остаются импортозависимыми. Для организации производства необходимо обеспечение сырьевой базой, что может быть достигнуто путем организации деятельности как горно-обогатительных комбинатов, так и развитием полимерной химии.

Эксперты QazIndustry считают, что это позитивно отразится на конкурентоспособности отрасли. По их мнению, организация производства сложных товаров обеспечит внутренний рынок продукцией с высокой добавленной стоимостью и в будущем позволит выйти на экспортные рынки макрорегиона.

На данный момент реализуются ряд проектов, с привлечением иностранных инвестиций, направленных на импортозамещение рассматриваемых сегментов.