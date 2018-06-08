На площадке МФЦА откроют представительство Государственного банка развития Китая

Пекин. 8 июня. Kazakhstan Today - В рамках визита в Пекин президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) был подписан ряд меморандумов с финансовыми институтами КНР, в том числе совместное заявление сторон об открытии на площадке МФЦА официального представительства Государственного банка развития Китая (ГБРК), передает Kazakhstan Today.
Это первое представительство ГБРК в Центральной Азии и седьмое в мире, в числе которых офисы в Лондоне, Москва, Рио-де-Жанейро и других городах. Официальное присутствие ГБРК в Астане будет способствовать углублению практического сотрудничества с Казахстаном путем предоставления долгосрочной и стабильной финансовой поддержки организациям и предприятиям РК, сообщает пресс-служба МФЦА.
В рамках визита также был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве с Фондом Шелкового пути. Документ призван способствовать развитию и процветанию экономик двух стран, путем предоставления инвестиционных и финансовых услуг через акционерный капитал и инвестиционные фонды.
Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и исполнительный вице-президент Банка Китая Жэнь Дэци также подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены совместно изучить возможности дальнейшего развития трансграничного бизнеса для обеспечения высококачественного сервиса и разработки новых банковских продуктов.
"Банк Китая является одним из ведущих финансовых институтов мира, поэтому его опыт важен для становления МФЦА в качестве регионального хаба финансовых услуг. Глобальная сеть партнеров Банка поможет привлечь передовые финансовые технологии в МФЦА", - сказал К. Келимбетов.
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