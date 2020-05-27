На поддержку субъектов АПК выделен бюджетный кредит в 70 млрд тенге

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тенге. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров, передает Kazakhstan Today.

Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тенге. Средства полностью выданы 2,4 тыс. сельхозпроизводителям республики и направлены на проведение весенних полевых работ", - рассказал глава Минсельхоза.

Он также сообщил, что по поручению главы государства были выделены 100 млрд тенге на проведение весенних полевых работ в рамках программы "Экономика простых вещей".

По состоянию на 26 мая принята 331 заявка на сумму 19,1 млрд тенге.

Он также рассказал, что в целях исполнения поручения главы государства начата работа по осуществлению форвардного закупа сельскохозяйственной продукции.

На выделенные средства в объеме 24,5 млрд тенге, будет осуществляться закуп таких культур, как пшеница, ячмень, масличные культуры и гречиха. В настоящее время принято заявок на 21,5 млрд тенге.

Омаров проинформировал, что в качестве обеспечения принимаются гарантии как банков второго уровня, так и социально-предпринимательских корпораций. Это позволит решить проблему недостатка ликвидных залогов у фермеров.

Для своевременного и качественного проведения весенних полевых работ используются все имеющиеся ресурсы и инструменты, что дает предпосылки к завершению намеченных работ в оптимальные агросроки", - заключил министр.

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