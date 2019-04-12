На предприятии в Восточном Казахстане выплавили первый слиток высокочистого титана

Усть-Каменогорск. 11 апреля. Kazakhstan Today - На предприятии "Динатрон-Казахстан", которое базируется на территории бывшего Иртышского химико-металлургического завода, выплавлен первый слиток высокочистого титана весом более 150 килограммов и заложен на плавку второй, передает Kazakhstan Today.

Запуск предприятия - важное событие для Восточно-Казахстанской области, Шемонаихинского района и села Первомайка, так как данное уникальное предприятие обретает вторую жизнь после почти 10-летнего простоя. Успешная деятельность улучшит социально-экономическое положение региона созданием новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Директор предприятия Виктор Попов рассказал о ближайших планах по развитию производства и озвучил задачи, которые предстоит решить в ближайшие два-три года. Так, по его словам, имеется большой спрос на выпускаемую продукцию - поступают заказы из Японии. С 2019 по 2021 год планируется выпустить продукции на $25 млн (500 тонн высококачественного титана и 120 тонн ниобия).

Помимо выпуска титановых слитков планируется построить еще три цеха - ковочный, листопрокатный и трубопрокатный. На предприятии разработана программа развития, рассчитанная на 10 лет. Объем инвестиций на строительство и поставку оборудования для ковочного, листопрокатного и трубопрокатного производства до 2024 года составляет $100 млн.

Кроме этого, планируется наладить производство танталовых и ниобиевых микроконденсаторов для радарной и космической техники.

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