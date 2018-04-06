Шымкент. 6 апреля. Kazakhstan Today - По линии холдинга "КазАгро" через АО "Аграрная кредитная корпорация" на проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2018 году из средств республиканского бюджета выделено 60 млрд тенге, сообщил председатель правления "Аграрная кредитная корпорация" Нармухан Сарыбаев в ходе выездной пресс-конференции СЦК в Южно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

"К концу января мы запустили финансирование, предварительно обработав заявки на получение кредитов от заемщиков, полученные в декабре. Одобрение заявок со стороны корпорации в столь краткие сроки и оперативность финансирования позволяет фермерам приобретать семена, гербициды, запчасти и прочие необходимые для посевной товары и услуги по оптимальной закупочной стоимости", - сказал Нармухан Сарыбаев.

Дочерняя компания холдинга "КазАгро" Аграрная кредитная корпорация осуществляет кредитование СХТП по трем каналам: кредитные товарищества (КТ), банки второго уровня (БВУ), в том числе микрофинансовые организации (МФО) и прямое кредитование. Срок кредитования - до декабря 2018 года. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков составляет - до 6% годовых.

Предварительно финансирование предполагалось осуществлять с использованием трех финансовых инструментов: КТ - 10,0 млрд тенге, в 2017 году аналогичный показатель составлял 8,6 млрд тенге; БВУ - 22,0 млрд тенге, в 2017 году - 21,3 млрд тенге; прямое кредитование - 28,0 млрд тенге, в 2017 году - 30 млрд тенге.

Он сообщил, что по состоянию на 4 апреля 2018 года на рассмотрение в корпорацию поступило 1776 заявок от СХТП на общую сумму 59 млрд тенге на посев 2,6 млн гектаров, профинансирована 441 заявка СХТП на общую сумму 28 млрд тенге на обработку 1,4 млн гектаров. Также одобрено 129 заявок СХТП на сумму 12 млрд тенге.

На рассмотрении находятся 161 заявка СХТП на общую сумму 6,2 млрд тенге. Стоит отметить, что наблюдается существенная динамика роста - в прошлом году по состоянию на этот же период поступило 1460 заявок от СХТП. Значительный рост заявок наблюдается и в системе финансирования через КТ - количество заявок возросло более чем в 2 раза (за аналогичный период прошлого года показатель по заявкам СХТП по линии КТ - 294), сообщили в пресс-службе "КазАгро".

В разрезе финансовых инструментов с учетом заявок на стадии сбора общий пул заявок выглядит следующим образом: 647 конечных заемщиков КТ на сумму 10,7 млрд тенге; 879 конечных заемщиков МФО на сумму 1,5 млрд тенге; прямых заемщиков - 213 на сумму 34,4 млрд тенге; БВУ - 34 на сумму 12,6 млрд тенге.

Что касается приоритетности культур и структуры посевных площадей, то львиную их долю, судя по заявкам сельхозтоваропроизводителей, в этому году занимает пшеница, ячмень, лен, рапс, подсолнечник.

В лизинг через программы "КазАгроФинанс", компании в структуре холдинга "КазАгро", по состоянию на 2 апреля 2018 года, поступило 775 заявок на получение сельскохозяйственной техники в лизинг для проведения весенних полевых работ. На сегодня заключены договоры финансового лизинга на 370 единиц техники.

Спросом у казахстанских фермеров пользуются трактора, общее количество заявок на получение их в лизинг достигло 469. Стоит отметить, что по 237 заявке на получение тракторов уже заключены договоры финансового лизинга.

Кроме того, для поддержки казахстанских сельхозтоваропроизводителей АО "КазАгроФинанс" запускает новые программы "Надежный фермер" (действующие и ранее профинансированные клиенты АО "КазАгроФинанс" смогут получить сельскохозяйственную технику в лизинг без внесения авансового платежа) и "Свои корма" (приобретение кормозаготовительной и кормоуборочной техники сроком до 10 лет, со сниженным размером авансового платежа - 10%).

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