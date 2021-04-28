На публичное обсуждение вынесен проект приказа по внедрению сопроводительных накладных на товары

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - По вопросам внедрения сопроводительных накладных на товары подготовлен и размещен на портале Открытые НПА проект приказа МФ РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан", сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всех заинтересованных лиц, общественных объединений, бизнес ассоциаций и налогоплательщиков просим принять активное участие в обсуждении данного проекта", - призвали в КГД.

Проектом Приказа предусматривается продление сроков пилотного проекта по СНТ для подакцизных товаров, а также по импорту/экспорту ЕАЭС до 1 октября 2021 года.

Срок пилота по товарам Виртуального склада продлевается до 1 января 2022 года.

Срок начала пилота по товарам Перечня изъятия ВТО и товарам, подлежащим маркировке, переносится на 1 октября 2021 года, а срок окончания пилота по данной группе товаров продлевается до 1 августа 2022 года.

Таким образом, срок пилота будет варьироваться от 9 до 12 месяцев.

При реализации товаров в розничной торговле норма об отсутствии требования по оформлению СНТ в случае продажи товаров физическим лицам для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, распространяется на все категории налогоплательщиков.

Для субъектов малого предпринимательства устанавливается следующий порядок документооборота по СНТ.

При реализации товаров субъекту малого предпринимательства поставщик делает отметку в СНТ "Малый бизнес".

По полученному по такой СНТ подакцизному товару покупателем осуществляется подтверждение или отклонение СНТ; по остальным товарам подтверждение не требуется, но возможно осуществление отклонения СНТ.

Возврат такого товара осуществляется поставщиком.

В целях оптимизации оформления первичных бухгалтерских документов и исключения дублирования документооборота устанавливается, что накладная на отпуск товаров на сторону (форма З-2), а также накладная на внутреннее перемещение запасов (форма З-5) не оформляются в случае оформления в информационной системе электронных счетов-фактур, соответственно, сопроводительной накладной на товары, формы "Внутреннее перемещение".

При перемещении товаров на территории РК внутри одного лица, а также между структурными подразделениями налогоплательщика, СНТ не оформляется, за исключением алкогольной продукции.

Унифицированы сроки оформления СНТ, подтверждения СНТ, исправления и отзыва СНТ.

Уточнено, что при ввозе товаров из ЕАЭС автомобильным транспортом в адрес физических лиц, СНТ оформляется перевозчиком, осуществляющим деятельность по транспортировке товаров, грузов (экспедирование, курьерская доставка).

По золотосодержащей продукции исключено требование по отражению на виртуальном складе входящего сальдо (остатка) товаров, а также внесены уточнения по отражению дополнительных сведений.

Проект приказа размещен на портале Открытые НПА (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=8317078).

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