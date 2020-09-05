На реализацию послания президента в 2021 году выделят 1,6 трлн тенге

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - На реализацию послания президента РК в 2021 году предусмотрено 1,6 трлн тенге. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства.

Ряд поручений президента, которые были озвучены в послании, требуют соответствующего финансового обеспечения. В республиканском бюджете текущего года уже предусмотрены определенные средства. Например, на создание 13 новых инфекционных быстровозводимых больниц предусмотрено 30 млрд тенге. Уже выделено из резерва правительства 70 млрд тенге на закуп компьютерной техники для детей из социально уязвимых семей", - проинформировал Смаилов.

Он также отметил, что в настоящее время ведутся работы по дополнительному обеспечению расходов в рамках уточнения бюджета 2020 года. В частности, будут пересмотрены расходы на дополнительные надбавки медработникам, закуп лекарственных средств и другое.

По предварительной оценке, дополнительная потребность в текущем году составит порядка 300 млрд тенге. В бюджете 2021 года на выполнение поручений президента из послания уже предусмотрено 1,6 трлн тенге. В первую очередь это такие расходы, как увеличение заработной платы медработников, учителей, субсидирование процентных ставок по кредитам МСБ, это расходы на строительство и реконструкцию дорог республиканского значения, расходы на программу "Ауыл - ел бесігі" и другое", - уточнил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, по отдельным поручениям главы государства сейчас уточняются затраты совместно с государственными органами. Средства по этим дополнительным затратам будут выделяться вследствие оптимизации расходной части бюджета.

Это дополнительные поступления от работы по снижению теневой экономики, это расширение налогооблагаемой базы и, соответственно, поступления в бюджет за счет развития экономики, предпринимательства, и это частные инвестиции", - заключил Смаилов.

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