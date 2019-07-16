На ремонт дорог в Костанайской области ежегодно необходимо 20 млрд тенге

Костанай. 15 июля. Kazakhstan Today - Чтобы выполнить поручение президента по дорогам, Костанайской области необходимо 20 млрд тенге ежегодно, передает Kazakhstan Today.

Для исполнения поручения главы государства по увеличению доли автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2025 году в 95%, акимату области ежегодно на ремонт дорог необходимо направлять порядка 20 млрд тенге и охватить ремонтом за этот период более 2 тыс. километров автодорог, в связи с чем между Комитетом автомобильных дорог и акиматом области в настоящее время утвержден предварительный Перечень местных бюджетных проектов по Костанайской области на 2020 год, предлагаемых к финансированию для проведения среднего ремонта за счет средств республиканского и местного бюджетов на паритетной основе 50/50, по 10 млрд тенге (всего 20 млрд), общей протяженностью 606 километров", - сообщил на заседании политического клуба "Сарапшы" руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Бакытбек Есенгулов.

В 2019 году на автомобильных дорогах местного значения запланировано проведение работ по реконструкции, капитальному и среднему ремонтам на общую сумму 14,9 млрд тенге. Планируется восстановить 528 километров. С текущего года основной приоритет Комитетом автомобильных дорог отдан проведению среднего ремонта методом холодного ресайклирования.

Почему отдан приоритет среднему методу холодного рейсаклирования? Потому что 1 километр капитального ремонта дорог стоит порядка 250-300 млн тенге, при среднем ремонте - от 35 до 40 млн тенге. Всего капитальным и средним ремонтом в 2019 году будет восстановлено 526 километров автодорог", - сообщил Б. Есенгулов.

Сеть автомобильных дорог областного и районного значения Костанайской области - одна из наиболее протяженных в республике и составляет 7890 километров (2-е место среди регионов страны), из которых 2208 километров - областного, 5681 километр - районного значения.

Ежегодно наблюдается динамика роста "Доли автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии": 2016 год - 62%, 2017 год - 64%, 2018 год - 66%.

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