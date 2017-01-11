На рынках Северного Казахстана выявлен некачественный цемент

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - На рынках Северо-Казахстанской области выявлен цемент, не соответствующий требованиям, сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей.

По информации пресс-службы, Комитетом по защите прав потребителей в ходе мониторинга качества цемента, реализуемого на строительных рынках Северо-Казахстанской области, выявлена реализация цемента, не соответствующего требованиям нормативных документов, передает Kazakhstan Today.

"Аккредитованными испытательными лабораториями было исследовано 4 пробы цемента, которые не соответствовали требованиям ГОСТа по следующим показателям: пределу прочности при изгибе и при сжатии в возрасте 28 суток (производства АО "Central Asia Cement"); пределу прочности при сжатии в возрасте 28 суток (производства ТОО "Бухтарминская цементная компания", ТОО "Производственная компания Цементный завод "Семей"). Кроме того, выявлено несоответствие цемента по маркировке - отсутствует дата изготовления", - уточнили в Комитете.

Как пояснили в ведомстве, вышеуказанные показатели химико-минералогического состава цемента оказывают существенное влияние на прочность бетона и других изделий, используемых для строительства зданий и сооружений. По всем фактам реализации несоответствующего цемента, субъекты предпринимательства привлечены к административной ответственности.

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