На счета вкладчиков ЕНПФ начислено более 1 трлн тенге инвестиционного дохода в 2020 году

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В текущем году вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) получили инвестиционный доход более 1 триллиона тенге, передает Kazakhstan Today.

За девять месяцев 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,5 трлн тенге. За год, с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года сумма увеличились почти на 1,9 трлн тенге, или на 20%. Во многом столь внушительного роста удалось добиться за счёт того, что на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,08 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что на 598,6 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,2 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 16%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 301,9 млрд тенге (рост составил 23%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) достигла 2,14 млрд тенге (рост 10%).

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 октября 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличилось почти на 1,2 млн единиц. На 1 октября 2019 года количество ИПС составляло 10,6 млн единиц (10 576 023), а к 1 октября 2020 года оно превысило 11,7 млн (11 729 797). Таким образом, рост за один год составил 11%.

Набольшее количество счетов отрыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - их почти 11 млн, а точнее 10 982 963 (рост с начала года 11%). Далее идут счета, сформированные за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 521 681 (рост 2%), постепенно растёт и количество добровольных пенсионных взносов (ДПВ), таких счетов в ЕНПФ сейчас 56 517 (рост 4%).

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 777,07 млрд тенге, что превысило показатели за 9 месяцев 2019 года на 61,7 млрд или 9%. Из общего объёма взносов, 95,4% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 740,2 млрд тенге, 35,2 млрд тенге поступило по ОППВ, 353 млн тенге было перечислено по ДПВ.

Выплаты составили 138,5 млрд тенге, большая часть которых, а именно 33% приходилась на выплаты по возрасту (46,1 млрд тенге), переводы в страховые организации (36,1 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (27,6 млрд тенге), наследникам (24,5 млрд тенге), на погребение (3,01 млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,1 млрд тенге).

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