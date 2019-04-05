На шымкентской кондитерской фабрике запустят новую производственную линию

Шымкент. 4 апреля. Kazakhstan Today - В 2020 году на шымкентской кондитерской фабрике будет запущена новая производственная линия, передает Kazakhstan Today.

По информации городского акимата, инвестором выступит главный акционер АО "Рахат" - крупнейший корейский производитель кондитерских изделий LOTTE Confectionery. Планируемый объем инвестиций составляет около 5 миллиардов тенге и будет направлен на реализацию ввода линий по производству мармелада и сахарного печенья. В результате реализации проекта производство кондитерской продукции вырастет до 14 тысяч тонн в год, кроме того, будут открыты новые рабочие места.

С этой целью сегодня акимат города Шымкента и ТОО "Рахат-Шымкент" подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве. Одна из главных целей - станет создание новых рабочих мест в регионе.

Стороны рассчитывают, что меморандум станет важным механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса в Республике Казахстан и в Республике Корея, создаст основу для развития тесных коммерческих связей и увеличения объема двусторонних инвестиций и трансферта технологий.

Кроме этого, заместитель акима города Шымкента Данат Жумин ознакомился с работой производства.

Фабрика, работающая с 2001 года, производит продукцию для стран СНГ, Европы, Китая и Монголии. А это значит, что отечественная продукция соответствует мировым стандартам", - сказал Д. Жумин.

Фабрика на сегодняшний день выпускает 4 вида продукции по более чем 30 наименованиям. По итогам 2018 года выпущено более 21 тыс. тонн продукции на сумму более 9 млрд тенге.

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