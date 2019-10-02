На социальную поддержку пожилых казахстанцев направлено более 7 млрд тенге

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Более 7 млрд тенге направлено на социальную поддержку пожилых граждан в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Порядка 3,2 млрд тенге планируется выделить на единовременную материальную помощь в рамках празднования Дня пожилых людей. При этом порядка 1,2 млрд тенге будет направлено на предоставление санаторно-курортного лечения, свыше 1 млн - на оказание услуг общественного транспорта, лекарственное обеспечение, зубопротезирование. Более 1,5 млрд тенге планируется выделить на другие виды помощи, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"В текущем году с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых людей планируется направить свыше 7 млрд тенге. На единовременную материальную помощь - 3,2 млрд тенге, предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования - 471,2 млн тенге, льготное лекарственное обеспечение - 352,4 млн тенге, зубопротезирование - 187,5 млн тенге, предоставление санаторно-курортного лечения - 1,2 млрд тенге, ремонт жилья - 19,8 млн тенге, обеспечение топливом - 176,1 млн тенге, предоставление продуктовых наборов - 341,3 млн тенге, другие виды помощи - 636,8 млн тенге", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

На сегодняшний день в Казахстане проживают более 2 млн 190 тыс. пенсионеров по возрасту.

Напомним, ежегодно в Казахстане 1 октября отмечается Международный День пожилых людей, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года.

Целью его празднования является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, обеспечение людям пожилого возраста участия в жизни общества, условий для реализации внутреннего потенциала. В этот день в республике повсеместно проводятся мероприятия, посвященные заботе о пожилых людях, которые по доброй традиции переросли в месячник.

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