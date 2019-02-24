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На совещании в Астане обсудили вопросы развития обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта

11.02.2019, 20:20 13177
На совещании в Астане обсудили вопросы развития обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта
Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам поддержки и развития обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта страны, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе совещания рассмотрен пакет предложений, направленных на обеспечение дальнейшей поддержки обрабатывающей промышленности, сферы туризма, а также транспорта и логистики. Отдельное внимание уделено поддержке сельхозперерабатывающей отрасли, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
 
По данным Министерства национальной экономики РК, принимаемые меры позволят запустить производство порядка 120 продуктов питания и 250 промышленных товаров, которые ежедневно используются казахстанцами. Развитие производства данных товаров, в первую очередь, направлено на замещение импорта.
 
По итогам совещания премьер-министр РК Б. Сагинтаев поручил соответствующим государственным органам детально проработать все предложения.
 

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