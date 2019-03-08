На строительство и ремонт более 440 улиц в Алатауском районе Алматы выделят 7 млрд тенге

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек на заседании городского бюро партии "Нур Отан" поручил активизировать работу по благоустройству, строительству и ремонту дорог, в том числе на окраинах мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

За последние 10 лет в развитие присоединенного Алатауского района властями вложено 434 млрд тенге. За счет этого построено 12 школ, 5 поликлиник, 16 государственных и 151 частных детских садов, микрорайоны Акбулак, Алгабас-6, Саялы, ряд спортивных и культурных объектов, в том числе ледовый дворец "Алматы Арена" и театр народного искусства "Алатау". Для развития же инфраструктуры проложено 223 километра электросетей, 276 километров газовых сетей, 688 километров водопровода и 453 километра канализации. Построены 93 километра дорог и три автомобильные развязки.

Бауыржан Байбек отметил, что проблема отсутствия асфальтированных дорог до сих пор полностью не решена. Только за последний месяц посредством электронной общественной приемной акимата "Open Almaty" поступило более 100 жалоб. В некоторых микрорайонах подобная ситуация сложилась в том числе из-за недобросовестных подрядчиков, прокладывавших инженерные сети.

"Ко мне поступают жалобы от обеспокоенных жителей. Нужно исправлять ситуацию, люди не должны мучиться. В этой связи к уже планируемым из республиканского бюджета 3 млрд тенге поручаю управлению стратегии и бюджета за счет оптимизации ряда проектов обеспечить выделение из местного бюджета еще 4 млрд тенге на строительство дорог в 12 микрорайонах. Аким района вместе с соответствующими управлениями, лично несете ответственность за качество работ. На постоянной основе буду выезжать, проверять вашу работу", - сказал Бауыржан Байбек.

Таким образом, в Алатауском районе будет начат ремонт и строительство дорог на более 440 улицах протяжностью почти 120 километров в микрорайонах Акбулак, Карасу, Улжан-2, Алгабас-АЗТМ, Айгерим-1, Айгерим-2, Улжан-1, Шанырак-1, Шанырак-2, Томирис, Дархан-Байбесік и Кок Кайнар.

Накануне Бауыржан Байбек провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских дорог и тротуаров. В текущем году средним ремонтом охватят более 120 улиц протяженностью 111 километров, напоминает пресс-служба акима.

Глава мегаполиса отметил, что с приходом весны участилось количество жалоб по проваленным люкам и ямам как на центральных проспектах, так и на улицах районного значения. Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что при благоприятных погодных условиях текущий ремонт всех магистральных улиц будет произведен в течение 10 дней.

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