На треть сократилось число брошенных вагонов на границе Казахстана и Китая

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - На казахстанско-китайской границе количество брошенных вагонов уменьшилось на 4 тысячи, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 14 марта количество брошенных (временно оставленных без движения) вагонов в направлении Достык - Алашанькоу сократилось с 12 тысяч до 8 тысяч единиц. Это стало возможным благодаря действию временного конвенционного запрета на погрузку груза в направлении Достык - Алашанькоу, введенного со стороны ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по инициативе грузоотправителей. При этом остается открытым вопрос по приему крытых вагонов с продовольственными грузами. Китай не осуществляет прием. В ожидании находятся порядка двух тысяч вагонов", - сообщили в пресс-службе ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

Отмечается, что компания продолжит работу по передаче груза в КНР.

Никаких ограничительных и запретных мер на приём грузов из КНР не принималось. Передача вагонов осуществляется в штатном режиме, заторов нет. Терминалы готовы к приему груза из Китая , порожнего подвижного состава для перегруза имеется в достаточном количестве", - отмечает пресс-служба.

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