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На укрепление берега Урала выделено более 12 млрд тенге

23.08.2022, 20:54 13166
На укрепление берега Урала выделено более 12 млрд тенге
Фото: Atpress.kz
АТЫРАУ. 23 АВГУСТА - В Махамбетском районе ведутся работы по укреплению 4,5 км берега реки Урал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Строительство проекта общей стоимостью 12 млрд 136 тысяч тенге было начато АО "Павлодарский речной порт" в сентябре 2021 года, сообщает Atpress.kz
 

В этом году в связи с обильным притоком воды в Урале с апреля по июль работы приостановлены. Когда вода отступит и берег подсохнет, работы возобновятся", - рассказал заместитель руководителя областного управления энергетики Асан Нургалиев. 

 
Завершить берегоукрепительные работы планируется в сентябре 2023 года. 
 
Вносятся поправки в проект берегоукрепительных работ в 3,2 км от села Алга на общую сумму 5 млрд 521 тысяча тенге.
 

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КТЖ и Бакинский морской порт заключили меморандум о сотрудничестве

24.08.2022, 08:59 4331
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - АО "НК "Казакстан темір жолы" и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" заключили меморандум о сотрудничестве в области логистики и реализации возможных совместных проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Меморандум направлен на дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, позволяющее повысить транзитный потенциал двух стран", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

 
Отмечается, что АО "НК "КТЖ" достигнута договоренность об участии в развитии терминальных мощностей в рамках 2-й фазы расширения, а также действующей инфраструктуры порта Алят. Подписанный документ предусматривает возможность выделения земельного участка и действующих причалов казахстанской стороне для совместного развития порта. 
 
Меморандум подписан в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. 

Ранее сообщалось, что за год взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном выросла в 3 раза.
 

Запасов бензина хватит на 14 дней - в Минэнерго уточнили информацию

23.08.2022, 20:45 13816
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Минэнерго РК дополнительно пояснили про запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Процесс производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, отгрузки, транспортировки и пополнения запасов осуществляется ежесуточно. Запасами в днях являются объемы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

 
В ведомстве подчеркнули, что показатель запасов в днях - это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами и не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, поскольку, как указывалось выше, НПЗ РК работают в штатном режиме с ежесуточным процессом производства и отгрузки нефтепродуктов.
 

В качестве дополнительной информации сообщаем, что по состоянию на 18.00 23 августа совокупные запасы по стране бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 183,3 тысячи тонн, а запасы дизельного топлива составляют 221,7 тысячи тонн", - добавили в Минэнерго. 

 
Ранее в ведомстве сообщили, что запасов бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути хватит на 14 дней.
 

"Байтерек" подписал сделку со "Сбером" по покупке дочернего банка в Казахстане

23.08.2022, 15:19 21546
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций "Сбера" в "Сбербанк Казахстан" (ДБ АО "Сбербанк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сбербанк" принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. "Сбербанк Казахстан" имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана", - сообщили в пресс-службе "Байтерека".

 
В холдинге отметили, что, принимая решение о приобретении "Сбербанк Казахстан", "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.
 
В холдинге также сообщили, что банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.
 

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Профессиональная команда сотрудников "Сбербанк Казахстан", накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу", - отметили в пресс-службе.

 
По информации "Байтерека", стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.
 

В Казахстане заготовлено 21 млн тонн сена

23.08.2022, 14:24 23271
В Казахстане заготовлено 21 млн тонн сена
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане на сегодняшней день заготовлено 21 млн тонн сена, работы по заготовке кормов продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По оперативным данным местных исполнительных органов, на сегодняшний день заготовлено порядка 21 млн тонн сена, что составляет 87,3% от плана в 24,1 млн тонн. В целом во всех регионах наблюдается положительная динамика хода выполнения кормоуборочных работ. По состоянию на 22 августа заготовка сенажа составляет 1,2 млн тонн, или 90,6% от плана, соломы - 1 млн тонн, или 27,4%, концкорма - 918 тысяч тонн, или 17,6%, и силоса - 192 тонны, или 11% от плана. Здесь следует отметить, что основная заготовка данных видов кормов приходится на сентябрь и октябрь", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

 
Он отметил, что в текущем году посевные площади кормовых культур увеличены с 3,2 млн га до 3,7 млн га. В большинстве регионов наблюдаются положительные погодные условия, способствующие проведению успешной кормозаготовительной кампании.
 
Также глава Минсельхоза напомнил, что с прошлого года функционирует Республиканский оперативный штаб по координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования. Для решения вопросов кормообеспечения принят ряд мер. В частности, для частичного возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных 31 января 2022 года из резерва правительства выделено 663,9 млн тенге для Мангистауской области. Кроме того, на 2022 год акиматы областей выделили 11,5 млрд тенге на субсидирование удешевления стоимости приобретения кормов.
 
Также в апреле 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии одобрено выделение 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала Продкорпорации для закупа фуражного зерна в объеме 200 тысяч тонн.
 

По состоянию на 22 августа, Продкорпорацией реализовано 130,5 тысячи тонн фуражного зерна животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене, на 30% ниже рыночной", - уточнил Карашукеев.

 
Он отметил, что Минсельхозом проводится еженедельный мониторинг хода заготовки кормов.
 
Также Карашукеев сообщил, что В Казахстане планируют собрать 18,3 млн тонн зерновых.
 

Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5% за год

23.08.2022, 12:02 30621
Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5% за год
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - За первое полугодие 2022 года объем товарооборота Казахстана с Россией достиг 11,6 млрд долларов США, реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Ranking.kz, доля РФ от общего объема товарооборота РК за год уменьшилась с 23,7% до 18,3%.
 

На экспорт из Казахстана в Россию приходится лишь 29,1% от товарооборота с РФ. Так, объем экспорта за январь-июнь 2022 года составил 3,4 млрд долларов США, реальный рост - на 0,5%. В свою очередь импорт из РФ в РК за год вырос на 7%, до 8,3 млрд долларов США. Доля России от общего объема импорта Казахстана за год уменьшилась, при этом она все еще составляет внушительные 38,5%", - информирует портал.

 
По данным аналитиков, больше всего из РК в РФ за январь-июнь 2022 года экспортировали продуктов неорганической химии, неорганических или органических соединений драгоценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов: 448,8 тысячи тонн на сумму 574,7 млн долларов США. Следом идут плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали на сумму 400,3 млн долларов США, а также железные руды и концентраты, включая обожженный пирит, на сумму 217,3 млн долларов США.
 
В количественном выражении за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из РК в РФ экспортировали в 3,5 раза больше тракторов, в 2,6 раза больше шлаковаты, минеральной силикатной ваты и аналогичной минеральной ваты навалом, в листах или рулонах, в 2,1 раза больше раковин, умывальников, консолей раковин, ванн, биде, унитазов, сливных бачков, писсуаров и аналогичных санитарно-технических изделий из керамики, а также искусственного корунда определенного или неопределенного химического состава, оксида алюминия и гидроксида алюминия.
 
Из РФ в РК за январь-июнь 2022 года больше всего импортировали прутков из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали: 333,3 тысячи тонн на сумму 261,8 млн долларов США. Следом идут трубы из черных металлов, включая чугунные (159,1 тысячи тонн на сумму 202,8 млн долларов США), а также плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали (133,9 тысячи тонн на сумму 159,8 млн долларов США).
 
По сравнению с январем-июнем 2021 года в количественном выражении больше всего вырос импорт из РФ в РК древесностружечных плит, OSB-плит и аналогичных плит из древесины или других одревесневших материалов, пропитанных или не пропитанных смолами или другими органическими связующими веществами (в 3,2 раза), литого и прокатного, листового или профилированного стекла, имеющего или не имеющего поглощающего, отражающего или неотражающего слоя, но не обработанного каким-либо иным способом (в 2,7 раза), этилового неденатурированного спирта с концентрацией менее 80%, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков (в 2,3 раза), а также мелассы, полученной в результате извлечения или рафинирования сахара (в 2,1 раза).
 

В ряде регионов Казахстана тарифы на комуслуги снижены на 9,05 млрд тенге

23.08.2022, 11:19 31636
В ряде регионов Казахстана тарифы на комуслуги снижены на 9,05 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Комитет по регулированию естественных монополий в очередной раз утвердил снижение тарифов в ряде регионов на общую сумму 9,05 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам июля по отчетам за 2021 год введены временные компенсирующие тарифы (ВКТ) на общую сумму 2,61 млрд тенге в 13 регионах: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях по сферам услуг водоснабжения - 1205 млн тенге, теплоснабжения - 982 млн тенге, водоотведения - 410 млн тенге, электроснабжения - 13 млн тенге, транспортировки товарного газа - 3 млн тенге, сообщает пресс-службе КРЕМ.
 

В результате по состоянию на 30 июля 2022 года общая сумма утвержденных ВКТ составляет 9,05 млрд тенге", - сказано в сообщении.

 
В прошлом месяце КРЕМ сообщил о снижении тарифов на коммунальные услуги в 7 регионах страны по результатам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы СЕМ за 2020-2021 годы на общую сумму 6,44 млрд тенге.
 

Минэнерго: запасов бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути хватит на 14 дней

23.08.2022, 10:54 33031
Минэнерго: запасов бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути хватит на 14 дней
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Совокупные запасы бензина АИ-92 на 22 августа на нефтебазах и в пути составляют 180,0 тысячи тонн, что покрывает потребность на 14 дней, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысячи тонн, что достаточно на 13 дней. Запасы на НПЗ РК составляют Аи-92 - 71 тысяча тонн, дизельного топлива - 53,4 тысячи тонн. По бензину Аи-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют", - проинформировал Болат Акчулаков в ходе заседания правительства. 

 
Он также отметил, что по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива (переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов). 
 

В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки", - сообщил министр. 

 
По его словам, необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки - НПЗ РК, КМГ, КТЖ, а также государственных органов. 
 
Болат Акчулаков напомнил, что был принят и 22 августа вступил в силу приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов" в новой редакции. Согласно приказу цены будут дифференцированы. 
 

При наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге", - добавил министр. 

 
Он также сообщил, что в этом году на осенние полевые работы выделено 423,5 тысячи тонн. В июле отгружено 106,6 тысячи тонн, в августе оплачено за 148,2 тысячи тонн 
 
Поставка дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям с нефтеперерабатывающих заводов осуществляется на приоритетной основе. Министерством ведется постоянный мониторинг отгрузок. 
 

Цена для сельхозтоваропроизводителей по согласованию с ресурсодержателями определена на уровне 222 тысячи тенге за 1 тонну, или 184 тенге за 1 литр. С учетом доставки и хранения цена для сельхозтоваропроизводителей ниже розничных цена на 15-25% в зависимости от региона", - проинформировал Болат Акчулаков.

 

В Казахстане планируют собрать 18,3 млн тонн зерновых

23.08.2022, 10:10 31701
В Казахстане планируют собрать 18,3 млн тонн зерновых
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Республике Казахстан прогнозируемый объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы более 13,4 млн тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна (на 1 августа) в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,5 млн тонн", - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства. 

 
Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт и, соответственно, сохранения торговых позиций на наших традиционных рынках. 
 

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях - 12,6 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 16,5 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет", - проинформировал министр сельского хозяйства РК. 

 
Он подчеркнул, что акиматам областей необходимо обеспечить готовность зернохранилищ к приемке нового урожая. 
 

В связи со сложившиеся геополитической ситуации в мире, а также снижением производства зерновых в ряде стран перед нами стоит важная задача по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил министр. 

 
Как сообщил Ербол Карашукеев, основным вопросом успешного проведения уборочной кампании является обеспечение фермеров финансовыми средствами. 
 

В текущем году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" общая сумма финансирования весенних полевых и уборочных работ составит 140 млрд тенге. На сегодняшний день в рамках программы "Кен дала" профинансировано более 3,7 тысячи заявок на сумму 110 млрд тенге", - проинформировал министр. 

 
В рамках поручения главы государства в текущем году продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы продкорпорации в объеме 1 137,3 тысячи тонн, для чего было выделено 80 млрд тенге. 
 

При этом у продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 362,8 тысячи тонн. Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности", - добавил Ербол Карашукеев.

 
Также в ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что погодные условия в текущем году благоприятны для кормозаготовочных работ. 
 

Вместе с тем в Мангистауской и Атырауской областях идет отставание от графика. Этим регионам необходимо активизировать данную работу. Относительно подготовки к уборке хочу отметить, что правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ", - заявил глава правительства. 

 
По его словам, по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. 
 

Главная задача перед Министерством сельского хозяйства и акиматами - своевременное и качественное проведение уборки. Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании КТЖ совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики", - сообщил премьер-министр. 

 
Также он поручил Министерству сельского хозяйства совместно "Продовольственной контрактной корпорацией" принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них. 
 

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