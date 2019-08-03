На установках Атырауского НПЗ заменено 140 тонн трубопроводов

Атырау. 2 августа. Kazakhstan Today - 30 июля на Атырауском НПЗ завершился текущий ремонт на технологических установках согласно графику, который продолжался 20 дней, сообщили в пресс-службе предприятия, передает Kazakhstan Today.

"Ремонт производился в соответствии с разработанным планом-графиком по методологии RLG, согласно которому на работу по каждой установке отводится конкретное количество времени, человеческих и материальных ресурсов. Необходимо отметить, что в нынешнем году количество заданий на ремонт было увеличено в 7,6 раза - с 1670 в 2018 году до 12 695 в 2019 году. Для завода это был первый опыт, когда большое количество сложных работ проводилось в ограниченное время. В частности, впервые был осуществлен масштабный ремонт установки ЭЛОУ-АВТ-3, на которой заменили более 1500 м трубопроводов, которые эксплуатировались с 1969 года. Диаметр труб на установке достигает 600 мм", - отметили в пресс-службе.

В течение 20 дней был осуществлен ремонт технологического оборудования, трубопроводов, производственных печей, электрооборудования, демонтаж и монтаж изоляции, произведена чистка трубных пучков и электродегидраторов, осуществлен ремонт трубных змеевиков печей, заменены и переключены кабели КИПиА. За время ремонта было заменено 140 тонн трубопроводов.

В строительно-монтажных работах было задействовано почти 640 специалистов подрядных организаций и 49 единиц техники, среди которой крупногабаритные краны и большегрузные автомашины.

В ремонтных работах участвовали почти 20 подрядных организаций.

Отметим, что, несмотря на ремонт, АНПЗ продолжал выпуск товарной продукции в уменьшенном объеме для обеспечения региона топливом.

"Прошедший текущий ремонт был самым масштабным за последние годы на АНПЗ - мы охватили пять крупнейших установок завода, построенных до модернизации: ЭЛОУ-АВТ-3, гидроочистки бензина и дизтоплива, установку по производству водорода, замедленного коксования и производства серы. С прошлого года мы проводим ремонт по методологии канадской компании RLG, которая позволяет не только заранее спланировать весь объем работ, определить участки, количество необходимых человеко-часов и даже техники, но и сэкономить средства завода. Отмечу, что с нынешнего года благодаря компании "Мунайреалэкспресс" мы проводили чистку электродегидраторов и емкостей установки ЭЛОУ-АВТ без пропарки, с помощью реагентов, что полностью исключило испарения в атмосферу углеводородов", - сообщил генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай.

По данным предприятия, проведенный ремонт позволит улучшить эффективность оборудования, повысить промышленную и экологическую безопасность.

На сегодняшний день все установки работают в штатном режиме, производя продукцию согласно плану.

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