На юге Казахстана обнаружены нефтепроявления

Туркестан. 19 ноября. Kazakhstan Today - На юге Казахстана при поиске бокситов обнаружены нефтепроявления, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области, на участке Шокпак в породах палеозойского возраста в межгорной впадине в Большом Каратау впервые обнаружены нефтепроявления, расположенные на малых глубинах", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

По информации ведомства, поисково-съемочная экспедиция проводила изучение геофизических аномалий в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ними свинца, цинка и редких земель. С этой целью выполнялось бурение скважин глубиной до 300 метров. В одиннадцати из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельно-жидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения, в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора.

"Указанные проявления нефти на участке Шокпак - первые в Казахстане в горной местности и имеют важное значение для прогноза нефтегазоносности и Сырдарьинской, и Шу-Сарысуйской впадин. Ранее в Шу-Сарысуйской впадине было открыто несколько мелких месторождений газа, наиболее известные из них: месторождения Амангельды и Придорожное. Теперь же Сырдарьинская и Шу-Сарысуйская впадины становятся перспективными на поиск нефти", - отметили в министерстве.

Разведка и бурение на участках будут продолжены, добавили в Минэкологии.

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