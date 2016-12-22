На заседании Делового совета Казахстана и Ирана ожидается подписание ряда двусторонних соглашений

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Астане проходит третье заседание Делового совета Казахстана и Ирана, организованное холдингом "Байтерек". Заседание проходит в рамках Казахстанско-Иранского бизнес-форума.

Мероприятие открыли министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и руководитель администрации президента ИРИ Мохаммад Нахавандиан, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания cтороны обсудят важные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между РК и Исламской Республикой Иран, в том числе необходимость совместного продвижения инвестиционных проектов и нахождения оптимального механизма осуществления взаиморасчетов по торговым операциям, информирует пресс-служба холдинга.

"Холдинг "Байтерек" как оператор основных государственных и правительственных программ готов оказать всемерную поддержку предпринимателям обеих стран. Холдинг и его дочерние компании предоставляют пакет услуг по привлечению финансирования, структурированию проектов, экспортной и технической поддержке предпринимателей", - отметил председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерболат Досаев в ходе заседания.

В первую очередь, речь идет о долгосрочном долговом финансировании через дочернюю организацию холдинга - АО "Банк развития Казахстана" для реализации совместных крупных индустриальных и инфраструктурных проектов. Малые и средние предприятия получают поддержку еще одной дочерней организации - АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" через широкий спектр финансовых инструментов и программ по развитию компетенций предпринимателей.

"В целях углубления двустороннего сотрудничества мы активно развиваем партнерство с иранскими институтами развития. В апреле этого года в Тегеране мы заключили Меморандум о сотрудничестве с Национальным фондом развития, который как мы надеемся, позволит заложить фундамент для долгосрочного сотрудничества и даст импульс развитию совместных проектов", - резюмировал Досаев.

Ожидается, что в ходе заседания будет подписан ряд двухсторонних соглашений, также пройдут переговоры по уже заключенным контрактам.

В пресс-службе напомнили, что в апреле 2016 года, на предыдущем заседании Делового совета, было подписано 48 различных двусторонних документов на общую сумму около $1 млрд в сельскохозяйственной сфере, нефтеперерабатывающем секторе и машиностроении, в том числе и Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Национальным фондом развития Ирана.

Как сообщалось ранее, сегодня в Астану прибыл президент Ирана Хасан Рухани.

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