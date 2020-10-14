На заседании межправсовета ЕАЭС рассмотрены вопросы регулирования трансграничной электронной торговли

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - В ходе заседания межправительственного совета премьер-министры стран-участниц ЕАЭС рассмотрели вопрос регулирования трансграничной электронной торговли товарами. Об этом рассказал вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, подводя итоги заседания совета, передает Kazakhstan Today.

Текущие реалии показывают, что мировой IT-рынок развивается весьма быстрыми темпами. При этом он несет в себе риски в виде сокращения поступлений в бюджет, низким качеством товаров. И в условиях новой реальности мы согласовали основные направления регулирования трансграничной электронной торговли" - цитируют вице-министра в пресс-службе МТИ.

Главы правительств также согласовали совместные меры развития экспорта и совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса в рамках ЕАЭС. Данные договоренности позволят отечественному бизнесу расширить спектр и объемы экспорта на рынки третьих стран, а также очертить горизонты дальнейшего развития рынка сельского хозяйства.

Также одним из важных вопросов обсуждения участников межправсовета стал Проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Ранее, в ходе заседания Высшего совета 19 мая 2020 года, с замечаниями президента РК Проект стратегии направлен на доработку.

В настоящее время продолжается обсуждение казахстанских предложений в Проект стратегии в части кадровой политики Комиссии и применения права "вето" к решениям ЕЭК по торговым мерам. В переговорах подчеркнута принципиальность вопроса отбора кандидатов для работы в Комиссии исключительно на основе профессиональных навыков соискателей. Также отмечено, что применение права "вето" является безусловным суверенным правом государства, которое позволяет ему быть услышанным и не допустить принятие несоответствующих экономическим интересам решений", - пояснила Жанель Кушукова.

Обсуждение состоялось также по вопросу возобновления пассажирского сообщения между странами ЕАЭС в условиях COVID-19.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции COVID-19 в мире является очень тревожной. Поэтому для нас данный вопрос весьма чувствителен, так как безопасность наших граждан превыше всего. В данном контексте мы предложили санитарным врачам государств-членов ЕАЭС совместно с ЕЭК выработать подходы по возобновлению пассажирского транспортного сообщения между государствами - членами ЕАЭС не допуская ненужного риска", - сообщила Жанель Кушукова.

В ходе рассмотрения данного вопроса главами правительств обсуждена инициатива ЕАБР.

Евразийским банком развития было предложено создание цифровой платформы, которая консолидировала бы результаты тестов на COVID-19 выезжающих граждан с последующим взаимным признанием странами ЕАЭС. Предлагаемый подход ЕАБР позволит упростить передвижение граждан внутри ЕАЭС. В целом мы поддержали данную инициативу. Теперь необходимо обеспечить ее практическую реализацию", - добавила вице-министр торговли и интеграции.

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