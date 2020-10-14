Система Orphus

На заседании межправсовета ЕАЭС рассмотрены вопросы регулирования трансграничной электронной торговли

13.10.2020 7318
Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - В ходе заседания межправительственного совета премьер-министры стран-участниц ЕАЭС рассмотрели вопрос регулирования трансграничной электронной торговли товарами. Об этом рассказал вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, подводя итоги заседания совета, передает Kazakhstan Today.
 

Текущие реалии показывают, что мировой IT-рынок развивается весьма быстрыми темпами. При этом он несет в себе риски в виде сокращения поступлений в бюджет, низким качеством товаров. И в условиях новой реальности мы согласовали основные направления регулирования трансграничной электронной торговли" - цитируют вице-министра в пресс-службе МТИ.

 
Главы правительств также согласовали совместные меры развития экспорта и совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса в рамках ЕАЭС. Данные договоренности позволят отечественному бизнесу расширить спектр и объемы экспорта на рынки третьих стран, а также очертить горизонты дальнейшего развития рынка сельского хозяйства.
 
Также одним из важных вопросов обсуждения участников межправсовета стал Проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 
 
Ранее, в ходе заседания Высшего совета 19 мая 2020 года, с замечаниями президента РК Проект стратегии направлен на доработку.
 

В настоящее время продолжается обсуждение казахстанских предложений в Проект стратегии в части кадровой политики Комиссии и применения права "вето" к решениям ЕЭК по торговым мерам. В переговорах подчеркнута принципиальность вопроса отбора кандидатов для работы в Комиссии исключительно на основе профессиональных навыков соискателей. Также отмечено, что применение права "вето" является безусловным суверенным правом государства, которое позволяет ему быть услышанным и не допустить принятие несоответствующих экономическим интересам решений", - пояснила Жанель Кушукова.

 
Обсуждение состоялось также по вопросу возобновления пассажирского сообщения между странами ЕАЭС в условиях COVID-19. 
 

В настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции COVID-19 в мире является очень тревожной. Поэтому для нас данный вопрос весьма чувствителен, так как безопасность наших граждан превыше всего. В данном контексте мы предложили санитарным врачам государств-членов ЕАЭС совместно с ЕЭК выработать подходы по возобновлению пассажирского транспортного сообщения между государствами - членами ЕАЭС не допуская ненужного риска", - сообщила Жанель Кушукова.

 
В ходе рассмотрения данного вопроса главами правительств обсуждена инициатива ЕАБР. 
 

Евразийским банком развития было предложено создание цифровой платформы, которая консолидировала бы результаты тестов на COVID-19 выезжающих граждан с последующим взаимным признанием странами ЕАЭС. Предлагаемый подход ЕАБР позволит упростить передвижение граждан внутри ЕАЭС. В целом мы поддержали данную инициативу. Теперь необходимо обеспечить ее практическую реализацию", - добавила вице-министр торговли и интеграции.

 
Напомним, что 9 октября 2020 года состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая