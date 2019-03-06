На заседании правительства одобрили проекты Дорожных карт по развитию легкой и мебельной промышленности и стройиндустрии

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства были одобрены проекты Дорожных карт по развитию легкой и мебельной промышленности, строительной индустрии на 2019-2021 годы, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр Аскар Мамин дал ряд конкретных поручений. Отмечено, что в период до 2025 года будет обеспечено снижение доли импорта с 59% до 37%.

"В рамках исполнения поручений главы государства мы будем развивать диверсификацию за счет ускоренных темпов роста в обрабатывающей промышленности", - сказал А. Мамин, отметив, что в период с 2019 – 2025 годы будут реализованы около 200 проектов в вышеназванных отраслях.

В соответствии с прогнозным расчетами к 2025 году объем производства продукции товаров экономики простых вещей увеличится с 4 трлн тенге до 9 трлн тенге.

В рамках разработанных нами мер в период до 2025 г. будет создано более 16 тыс. высокопродуктивных постоянных рабочих мест по всему Казахстану", - сообщил премьер-министр, поручив соответствующим государственным органам незамедлительно приступить к их реализации.

С докладами о предлагаемых мерах доложили министры индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр, сельского хозяйства С. Омаров, а также председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Е. Бахмутова, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства