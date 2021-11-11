ТАРАЗ. 10 НОЯБРЯ - На Жамбылской ГРЭС подключат третий блок для увеличения электрогенерации, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Традиционно дефицит электроэнергии и мощности фиксируются в часы вечернего максимального потребления. Но жители региона и такие социальные объекты, как больницы и школы ни в коем случае не должны оставаться без электричества. Министерство энергетики категорически против таких мер", - сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

В этой связи министр энергетики поручил АО "КЕГОК", энергопередающим и энергоснабжающим организациям совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля (КАЭНК) провести до конца недели анализ и принять все необходимые меры по обеспечению бытовых потребителей бесперебойным электроснабжением.

Вместе с тем, министр поставил задачу приступить к восстановлению 4-го и 5-го блоков Жамбылской ГРЭС, что позволило бы увеличить генерацию электроэнергии в будущем.

По итогам совещания глава ведомства поручил АО "KEGOC" ежесуточно предоставлять информацию о потребителях и объемах распределенной между ними электроэнергии.

Энергопередающим компаниям поручено провести соответствующую работу по фактам перебора энергопотребления в том числе по выявлению "серых" майнеров.

Отмечено, что потребление электроэнергии в энергодефицитной Южной зоне Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана выросло в текущем году на 12%. В связи с ростом потребления происходит перегруз транзита 500 кВ АО "KEGOC" в направлении Север - Юг, разбалансировка генерации и потребления электрической энергии. Потребление оказывается больше, чем есть возможность выработки электроэнергии. В этой связи вводятся в эксплуатацию резервы от Жамбылской ГРЭС.

Руководством Жамбылской ГРЭС доложено о технической готовности подключить сегодня в работу третий блок с увеличением генерации электрической энергии.

Министр сообщил, что 30 октября текущего года утверждены предельные тарифы на электрическую энергию АО "Жамбылская ГРЭС".

Системным оператором ежедневно фиксируются отклонения и нарушения от суточного графика потребления электрической энергии со стороны субъектов оптового рынка электрической энергии, включая энергопередающих и энергоснабжающих организаций.

В совещании по режиму работы АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" приняли участие заместитель акима Жамбылской области, руководители Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК, АО "КазТрансГаз Аймак", Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз", Наблюдательного совета ТОО "Жамбылские электрические сети" и ТОО "Жамбыл жарык сауда 2030". В обсуждении актуальных вопросов также приняли участие в онлайн-режиме акционеры и руководители энергоснабжающих и электросетевых компаний со всех регионов страны.