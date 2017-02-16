Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Опубликован реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном банке РК, сообщила пресс-служба банка.

В соответствии с требованиями закона РК от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" предусмотрено прохождение действующими платежными организациями учетной регистрации в Национальном банке РК в срок до 10 февраля 2017 года. По итогам проведенной работы по учетной регистрации платежных организаций Нацбанк сформировал и разместил на интернет-ресурсе реестр платежных организаций с указанием присвоенных регистрационных номеров (http://www.nationalbank.kz/?docid=3323&switch=russian), передает Kazakhstan Today.

"Платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном банке и включенные в указанный реестр, вправе оказывать на территории Республики Казахстан платежные услуги, предусмотренные законом. Оказание платежных услуг осуществляется платежными организациями в соответствии с требованиями закона и Правилами организации деятельности платежных организаций, утвержденными постановлением правления Национального банка РК от 31 августа 2016 года №215", - уточнили в пресс-службе.

При этом платежные организации должны представлять в Нацбанк на регулярной основе отчетность по оказанным платежным услугам в порядке и сроки, установленные Правилами представления сведений о платежных услугах, утвержденными постановлением правления Нацбанка от 31 августа 2016 года №213.

В сообщении отмечается, что контроль за деятельностью платежных организаций осуществляется Нацбанком в соответствии с нормами закона в пределах полномочий, предусмотренных законом РК "О Национальном банке Республики Казахстан".

"Небанковские организации (за исключением платежных агентов и платежных субагентов), не прошедшие учетную регистрацию в Национальном банке, не могут оказывать платежные услуги и использовать в своем наименовании слова "платежная организация". Деятельность указанных организаций по оказанию платежных услуг без учетной регистрации незаконна и влечет установленную законами Республики Казахстан ответственность. Вновь создаваемые платежные организации могут осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг только после учетной регистрации в Национальном банке", - заключили в банке.

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