Нацбанк Казахстана подписал соглашение с Центральным банком России

Санкт-Петербург. 8 июня. Kazakhstan Today - 7 июня 2018 года председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев и председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина подписали Договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком, а также Соглашение о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности, передает Kazakhstan Today.

"Договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком направлен на укрепление надежности и стабильности финансовых рынков Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках реализации контрольных и надзорных функций регуляторов, а также на создание условий для предоставления финансовыми организациями качественных услуг на рынке ценных бумаг, страхования, банковских услуг и в сфере микрофинансирования", - сообщает Нацбанк РК.

Договор будет способствовать повышению транспарентности, емкости и ликвидности финансовых рынков и, как следствие, созданию условий для повышения их эффективности.

Соглашение о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности нацелено на установление сотрудничества Национального банка Республики Казахстан и Центрального банка Российской Федерации по вопросам информационной безопасности и противодействия киберпреступлениям в финансовой сфере.

Реализация данного Соглашения позволит финансовым регуляторам организовать эффективное взаимодействие посредством установления постоянных контактов, сбора, обработки и обмена информацией в области противодействия современным киберугрозам.

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