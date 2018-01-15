Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 января 2018
  • 22
  • :
  • 47
Все области
-11º Снег
днем -1º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 9,75%15.01.2018
Экономика  18:18

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с коридором +/-1%, передает Kazakhstan Today.

Решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках, пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что дальнейший тренд на смягчение денежно-кредитных условий будет зависеть от условий на мировых рынках и в странах - торговых партнерах, закрепления положительных трендов в отечественной экономике, которые будут определять соответствие прогнозной и фактической траекторий инфляции.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17.00 по времени Астаны.
Просмотров: 2287
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
15.01.2018   20:38
В Алматинской области выявили факт провоза контрабанды на 60 млн тенге
15.01.2018   19:31
В Казахстане сельхозпроизводство в 2017 году выросло на 2,9%
15.01.2018   19:18
В Казахстане в 2017 году производство автомобилей увеличилось в три раза
15.01.2018   19:07
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - ноябре увеличился на 25,1%
15.01.2018   18:30
В Казахстане годовая инфляция в декабре 2017 года составила 7,1%
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today