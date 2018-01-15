Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с коридором +/-1%, передает Kazakhstan Today.

Решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках, пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что дальнейший тренд на смягчение денежно-кредитных условий будет зависеть от условий на мировых рынках и в странах - торговых партнерах, закрепления положительных трендов в отечественной экономике, которые будут определять соответствие прогнозной и фактической траекторий инфляции.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17.00 по времени Астаны.

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