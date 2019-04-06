Нацбанк Казахстана представил прогноз текущего счета платежного баланса на 2018-2019 годы

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил прогноз текущего счета платежного баланса на 2018-2019 годы, передает Kazakhstan Today.





Базовым сценарием текущего прогноза является цена на нефть марки Brent в $60 за баррель начиная с декабря 2018 года (средняя цена в 2018 году - $71,8; в 2019году - $60). В сравнении с предыдущим прогнозным раундом были пересмотрены некоторые внутренние и внешние параметры прогноза. Прогноз темпов экономического роста Казахстана в среднесрочной перспективе несколько лучше предыдущих ожиданий. В 2018 году ожидаемый объем добычи нефти составит 90 млн тонн и 91 млн тонн в 2019 году (предыдущий прогноз - 91 млн и 93 млн тонн соответственно)", - сообщает пресс-служба финансового регулятора.





Пересмотр прогнозов связан с выходом фактических данных за 10 месяцев 2018 года и ожидаемым ремонтом на месторождении Кашаган весной 2019 года. Отмечается, что показатели внешнего спроса были пересмотрены в сторону снижения в связи с замедлением темпов роста экономик Еврозоны и Китая.





"Сальдо текущего счета в Казахстане определяется динамикой торгового баланса и баланса доходов. Динамика баланса услуг стабильна и ее влияние на показатели текущего счета ограничено. По итогам 2018 года ожидается улучшение состояния текущего счета до уровня (-)1,2% от ВВП (предыдущий прогноз - (-)2,3% от ВВП). В 2019 году дефицит увеличится до (-)3,9% от ВВП (предыдущий прогноз - (-)3,8% от ВВП) за счет более низкой среднегодовой цены на нефть и более низкого объема добычи по сравнению с прошлым прогнозным раундом. Сдерживающими факторами улучшения текущего счета остаются рост импорта товаров, необходимых для реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе, а также рост выплат доходов иностранным прямым инвесторам", - говорится в прогнозе.





По данным Нацбанка, экспорт товаров в 2018 году вырастет на 22,2% (предыдущий прогноз - 18,6%) до $60,4 млрд за счет более высокой среднегодовой цены на нефть. В 2019 году ожидается снижение экспорта на 8,8% (предыдущий прогноз - 1,1%) до $55,1 млрд в связи с предполагаемым замедлением роста объемов добычи нефти и сценарным снижением цен.





Импорт товаров вырастет на 7,8% (предыдущий прогноз - 8%) до $34,4 млрд в 2018 году и на 3,3% (предыдущий прогноз - 10%) до $36 млрд в 2019 году, говорится в прогнозе.





"Более низкие темпы роста импорта по сравнению с предыдущими прогнозами обусловлены изменением исходных предположений прогноза: предполагается некоторое замедление темпов роста выдачи новых потребительских кредитов. Тем не менее, высокий уровень потребительского импорта будет поддерживаться за счет увеличения реальных доходов населения", - объяснили в пресс-службе НБ РК.





Промежуточный и инвестиционный импорт продолжат рост вследствие восстановления доходов бизнеса, реализации государственных программ "7-20-25", "Нурлы жер" и других, а также реализации инвестиционных проектов, преимущественно в нефтегазовом секторе.





"Баланс доходов отражает потоки доходов от инвестиций, оплаты труда и безвозмездных трансфертов. Отрицательный баланс доходов свидетельствует, что начисленные иностранным инвесторам доходы к выплате превышают доходы к получению отечественными субъектами экономики. В прогнозном периоде ожидается увеличение дефицита баланса доходов до (-)$23,6 млрд в 2018 году и (-)$22 млрд в 2019 году. Данная динамика объясняется ростом доходов иностранных инвесторов в сырьевом секторе экономики Казахстана, которая, в свою очередь, обеспечена ростом добычи нефти. Текущая прогнозная траектория баланса доходов несколько лучше прогнозов предыдущего рассмотрения. Это связанно сокращением ожидаемой добычи нефти", - пояснили в Нацбанке.





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