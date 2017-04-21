Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В текущем году Национальный банк Казахстана проведет комплексную оценку качества активов банков второго уровня, сообщил заместитель председателя Нацбанка РК Олег Смоляков.

"Качество портфелей банков - это один из ключевых моментов, от которого зависит будущее финансового рынка страны и его участников. По состоянию на начало марта текущего года уровень неработающих займов (с просрочкой платежа свыше 90 дней), согласно отчетности банков, предоставляемой регулятору, составил 7,32%, или 1,1 трлн тенге, что на 3,8 трлн тенге ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году", - рассказал Смоляков в интервью газете " Казахстанская правда ", передает Kazakhstan Today.

По его словам, составляемая в соответствии с МСФО отчетность банков предполагает значительный разброс суждений менеджмента банка и его аудиторов в вопросе отнесения займов к категории неработающих займов.

"В 2015 году произошли сильные макроэкономические шоки, что отрицательно отразилось на финансовом состоянии и платежеспособности заемщиков банков. Однако банки стремятся отложить признание убытков по займам, в том числе за счет "искусственной" реструктуризации займов, перенося срок выплаты платежей на более поздние сроки. Такие займы в финансовых кругах называют "вечнозелеными". В результате займы, по которым фактически отсутствуют платежи, не включаются в категорию неработающих по отчетности банка. Поэтому у Национального банка есть основания полагать, что потенциальный объем неработающих займов в целом по системе превышает текущий уровень, заявленный банками в отчетности", - пояснил замглавы Нацбанка.

Он добавил, что реальное качество активов банков требует дополнительной оценки из-за низкого качества финансового состояния заемщиков, практики использования "нетвердых" залогов, например денег и имущества, поступающих в будущем, страховых полисов аффилированных компаний, гарантий физических лиц, а также невозвратного кредитования бизнеса акционеров и связанных с ними лиц.

"Данная ситуация не является специфичной для Казахстана, и многие регуляторы мира сталкиваются с ней. Для ее решения Нацбанк, как и регуляторы других стран, планирует проведение комплексной оценки качества активов, которая обычно сопровождается проведением стресс-теста. Комплексная оценка качества активов банков будет проводиться в текущем году по единой методологии, для того чтобы свести оценку к единому знаменателю. Для обеспечения объективности и доверия к оценкам центральные банки других стран привлекали независимых экспертов. Аналогичный подход применим и мы. Оценка качества активов банковского сектора будет проведена независимым внешним консультантом по методике, разработанной в соответствии со стандартами международной финансовой отчетности", - отметил Смоляков.

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