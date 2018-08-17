Нацбанк Казахстана разработал программу по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации БВУ

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана разработал программу по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня на сумму до 200 млрд тенге для поддержки кредитования экономики, передает Kazakhstan Today.

Программа включает в себя участие банков, с размером собственного капитала более 60 млрд тенге, сообщает пресс-служба финрегулятора.

"Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков будут осуществляться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи в размере не более 50% от выпуска ценной бумаги. Приобретение облигаций будет возможно только в рамках дополнительного размещения, то есть при обязательном участии других инвесторов. Предложенный механизм позволяет определить рыночные ставки доходности по облигациям участниками рынка и снизить риск концентрации на эмитентов", - говорится в сообщении.

В ходе исполнения данной программы, Национальный банк Казахстана направил банкам второго уровня предложение принять участие в облигационной программе, которым заинтересовалось большинство банков.

На сегодняшний день, в рамках вышеуказанной облигационной программы, АО "Банк "ЦентрКредит" первым разместил за счет пенсионных активов облигации на Казахстанской фондовой бирже со сроком погашения 3,6 года и доходностью 12% годовых.

Просмотров: 3564