Нацбанк направил БВУ рекомендацию приостановить выселение ипотечников

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
2 февраля 2018
  • 22
  • :
  • 26
Все области
-7º Туман
днем 10º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Нацбанк направил БВУ рекомендацию приостановить выселение ипотечников02.02.2018
Экономика  12:52

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана направил банкам второго уровня письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, передает Kazakhstan Today.

"В целях оказания поддержки валютным ипотечным заемщикам, главой государства 10 января 2018 года Национальному банку дано поручение решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года. Во исполнение данного поручения Национальным банком проводится работа по расширению действующей Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов. По результатам предварительного обсуждения с банками второго уровня разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования. В этой связи Национальным банком в адрес БВУ направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, потенциально соответствующих разрабатываемым критериям, а также осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества", - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Отмечается, что изменения в программу рефинансирования планируется принять в ближайшее время.
Просмотров: 4914
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
02.02.2018   17:06
В Алматинской области готовятся к запуску завода по выпуску передельного чугуна
02.02.2018   15:58
Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 321,62 тенге за доллар
02.02.2018   13:44
Премьер-министр России призывает страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам
02.02.2018   13:10
Акишев доложил президенту об итогах работы Нацбанка за прошлый год
02.02.2018   12:52
Нацбанк направил БВУ рекомендацию приостановить выселение ипотечников
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today