Нацбанк направил БВУ рекомендацию приостановить выселение ипотечников

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана направил банкам второго уровня письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, передает Kazakhstan Today.

"В целях оказания поддержки валютным ипотечным заемщикам, главой государства 10 января 2018 года Национальному банку дано поручение решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года. Во исполнение данного поручения Национальным банком проводится работа по расширению действующей Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов. По результатам предварительного обсуждения с банками второго уровня разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования. В этой связи Национальным банком в адрес БВУ направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, потенциально соответствующих разрабатываемым критериям, а также осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества", - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Отмечается, что изменения в программу рефинансирования планируется принять в ближайшее время.

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