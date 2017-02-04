Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Нацбанк планирует довести долю активов ЕНПФ в иностранной валюте до 30%, сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев, передает корреспондент агентства.

"23% активов ЕНПФ сейчас находятся в иностранной валюте. Мы сознательно наращиваем эту долю для того, чтобы диверсифицировать портфель Единого накопительного пенсионного фонда, чтобы пенсионные накопления не содержались в одной валюте. И мы планируем продолжать эту работу и довести долю иностранных активов до 30%", - сказал Акишев в интервью телеканалу "Хабар 24"

В этой связи он отметил, что колебание курса валют может отражаться на доходности. "Понятно, что, например, укрепление тенге будет уменьшать инвестиционную доходность, что и произошло в декабре. Основной причиной снижения инвестиционного дохода являлось укрепление тенге, потому что отрицательную переоценку, к сожалению, показали именно валютные активы ЕНПФ. Тенговые активы показали доходность на уровне 10%, валютные активы показали доходность на уровне 6%", - сказал он.

При этом глава Нацбанка отметил, что доходность нужно оценивать в более длительном периоде. "Я считаю, что не имеет смысла наблюдать за динамикой дохода ежедневно, а нужно смотреть на более длинный период. Естественно, что каждый день могут происходить колебания, которые могут привести в один день к очень высокому доходу, в другой день - к падению. Но по итогам двух дней это будет положительный доход. Именно поэтому мы говорим, что по итогам 2016 года инвестиционный доход ЕНПФ составил 531 млрд тенге", - сказал он.

Также Акишев заявил, что "в настоящее время прирост пенсионных активов вообще происходит в большей степени, это на уровне больше 60%, только за счет инвестиционного дохода".

"Я считаю, что вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда постоянно зарабатывают", - заключил он.

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