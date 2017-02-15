Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана работает над передачей функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям, заявил в интервью "Казахстанской правде" глава банка Данияр Акишев.

По его мнению, в накопительной пенсионной системе "необходимо восстановить принципы конкуренции как при выборе моделей инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами", передает Kazakhstan Today.

"Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в ЕНПФ, нет возможности выбрать организацию для управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. Государство решает все за вкладчиков и, соответственно, несет все риски на себе. Именно поэтому мы активно работаем по реализации поручения главы государства по передаче функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям. Национальный банк всегда был сторонником конкуренции на рынке пенсионных активов и предоставления вкладчику соответствующего права выбора. Мы в этом направлении работаем", - подчеркнул главный банкир страны.

Он отметил, что "согласно заявлению нового руководства ЕНПФ, в управлении произойдут определенные изменения" и пообещал устранить недостатки в работе ЕНПФ, максимально усилить систему внутреннего контроля и использования денег.

Что касается состояния банковской системы в 2016 году, по словам Акишева, "согласно отчетности, на 1 января 2017 года ни один банк не нарушил пруденциальные нормативы по достаточности капитала. Большинство банков были готовы и сформировали дополнительные резервы".

"Другим важным вопросом является жизнеспособность бизнес-моделей отдельных банков. Важна возможность генерации постоянного дохода и обеспечения устойчивости финансового института. Кризисные явления, сокращение потребительского спроса, увеличение стоимости фондирования, снижение доли качественных проектов в реальном секторе экономики будут способствовать снижению рентабельности финансового сектора. Важно, чтобы участники рынка реально оценивали свои возможности на ближайшие годы, когда будет требоваться вложение капитала", - добавил глава Нацбанка.

Он пояснил, что "банки в основном привыкли пополнять капитал за счет капитализации своей прибыли. Это возможно в условиях высокой рентабельности. Сейчас ситуация изменилась. Дальнейшая капитализация банков должна происходить в первую очередь за счет средств акционеров".

"Проблемные активы, которые требуют формирования дополнительных провизий, и требования регулятора о повышении капитализации будут оказывать давление на банковский бизнес с двух сторон. Необходимо оптимизировать затраты, проводить консервативную политику либо начинать процессы консолидации с другими участниками финансового рынка, которые обладают более жизнеспособной бизнес-стратегией", - посоветовал Акишев.

Руководитель финрегулятора озвучил и свой прогноз на 2017 год.

"Прогнозы правительства при формировании бюджета на 2017-2019 годы свидетельствуют, что экономика Казахстана имеет значительный запас прочности. Считаю, что значительных внешних шоков в 2017 году произойти не должно. Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально", - заключил он.

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