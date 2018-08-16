Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана разъяснили порядок урегулирования вопроса выплат дивидендов акционерам, о которых отсутствуют актуальные сведения, передает Kazakhstan Today.

"2 июля 2018 года принят закон Республики Казахстан № 166-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг", в соответствии с которым с 1 июля 2019 года оптимизируется порядок выплаты акционерным обществом дивидендов по акциям общества. Указанный порядок предусматривает, что для выплаты дивидендов по акциям общества, могут быть использованы сведения о реквизитах, содержащихся как в системе реестров держателей ценных бумаг, так и имеющихся у самого эмитента. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера, причитающиеся ему дивиденды будут переведены на его специальный счет для учета невостребованных денег, открытый в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". В свою очередь, акционер вправе будет истребовать дивиденды с данного счета в любой момент посредством обращения в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Данная мера позволит решить проблему начисления и выплаты дивидендов по акциям общества акционерам, о которых отсутствуют актуальные сведения. В настоящее время сумма начисленных дивидендов таким акционерам учитывается как кредиторская задолженность акционерного общества, отмечается в сообщении.

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