Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Национальный банк РК предупредил об опасности при вложении в криптовалюты.

Национальный банк РК сообщает, что в Казахстане в настоящее время функционируют организации, предоставляющие инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалют, передает Kazakhstan Today.

"Данные организации предлагают казахстанцам участвовать в их программах посредством сети Интернет как путем внесения наличных денег, так и безналичным путем с целью приобретения криптовалют. По приобретенным криптовалютам представители данных организаций обещают клиентам - физическим лицам высокие доходы (завышенные проценты) по истечении установленного времени, несопоставимые с действующими ставками на финансовом рынке. Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая таким образом наличие денег в обороте. При прекращении оборота (потока) денег или при их нехватке для покрытия текущих обязательств данные организации закрываются, и все выплаты прекращаются", - проинформировали в ведомстве.

По информации Нацбанка, криптовалюты не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам, а также соответствующего обеспечения и юридически ответственных субъектов по операциям с их обслуживанием. Кроме того, процесс обращения криптовалют полностью децентрализован, и отсутствует возможность его регулирования. При этом участники, внесшие деньги в пользу данных организаций, не имеют правовых гарантий возврата вложенных денег, поскольку в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан вступление в данную организацию и внесение денег физическими лицами происходит на добровольной основе и без какого-либо подкрепления документарными процедурами.

"Отметим, что деятельность вышеуказанных организаций не подпадает под регулирование со стороны Национального банка РК", - сообщили в ведомстве.

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