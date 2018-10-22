Нацбанк РК произвел в сентябре валютные интервенции на сумму $520,6 млн

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Нацбанк РК произвел в сентябре валютные интервенции на сумму $520,6 млн22.10.2018
Экономика  11:03

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана на официальном интернет-ресурсе опубликовал временные ряды по интервенциям, проведенным на внутреннем валютном рынке за период с 1996 года по 2015 год в ежемесячной разбивке, передает Kazakhstan Today.

По данным Нацбанка, в сентябре текущего года Нацбанк произвел интервенции на сумму $520,6 млн.


Как сообщал ранее глава Национального банка РК Данияр Акишев, увеличение спроса на иностранную валюту в начале сентября в условиях отсутствия предложения иностранной валюты было компенсировано интервенциями Национального банка, что позволило предотвратить усиление девальвационных ожиданий и стабилизовать внутренний валютный рынок.

В 2017 году объем нетто-продажи составил $620,5 млн.

Согласно данным Нацбанка РК, в 2014 году нетто-продажа составила - $22 417,6 млн, в 2015 году - $12 707,2 млн.
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